Maltempo in Toscana, danni a decine di stabilimenti balneari in Versilia | Video

Nubifragi e forti raffiche di vento hanno causato gravi danni nella mattinata di ieri, giovedì 18 agosto, a numerosi stabilimenti balneari in Versilia, che hanno visto così sfumare la possibilità di chiudere in bellezza una stagione che arriva dopo due anni difficili. In pochi minuti si è scatenato l'inferno e sul litorale hanno iniziato a volare via ombrelloni, sedie e sdraio.

Stabilimenti balneari in Versilia, il bilancio dei danni

A pochi giorni dall'ondata di maltempo che aveva investito Firenze - causando alberi caduti e auto in panne - la Toscana si trova ancora a fare i conti con eventi climatici estremi.

Il bilancio del violento nubifragio, accompagnato da forti raffiche di vento, che si è abbattuto ieri mattina in Versilia è davvero molto pesante. Decine di stabilimenti balneari, da Forte dei Marmi a Pietrasanta, hanno visto in una manciata di minuti volare via ombrelloni, sdraio, attrezzature e coperture. Oggi - a 24 ore di distanza - è il momento di fare il bilancio, e l'elenco dei danni causati dal maltempo è davvero molto lungo.

Sul lungomare il forte vento ha spazzato via le attrezzature e scoperchiato le strutture e le cabine, davanti all'incredulità dei gestori e del personale impiegato negli stabilimenti, stupiti dall'incredibile violenza di quelle raffiche di vento che - in alcuni casi - hanno raggiunto la velocità di 140 km/h.

Fortunatamente in spiaggia non ci sono stati feriti, né tra le persone che lavorano negli stabilimenti, né tra i bagnanti. Le previsioni meteo e i nuvoloni grigi minacciosi già presenti sulla costa sin dall’alba avevano convinto la quasi totalità dei turisti a rimanere in casa o in hotel.

Maltempo Toscana, le zone marine più colpite dal nubifragio e dal vento

In uno stabile in viale Italia a Pietrasanta e nel ristorante di uno dei bagnio che si trovano lungo la Passeggiata a Viareggio il vento forte ha fatto volare via la copertura. Sempre a Viareggio sono stati danneggiati anche gli stand del mercato e si contano molte strade allagate. I vigili del fuoco e la protezione civile hanno lavorato fino a tarda sera per riportare la circolazione stradale alla normalità.

Leggermente migliore invece la situazione a Forte dei Marmi, dove il vento ha rovesciato alcuni patini e strappato tende. Per consentire le opportune verifiche tecniche ed eventuali interventi il Comune di Forte dei Marmi ha comunque deciso di chiudere tutti i parchi pubblici e via Nizza, in zona Roma Imperiale, dove il forte vento ha fatto parzialmente cedere un albero che risulta ora pericolante.

"Tutto distrutto al Twiga" lo sfogo della senatrice Santanché su Twitter

Lo stato d'animo dei tanti gestori degli stabilimenti balneari della Versilia è quello che trapela dalle parole della senatrice Daniela Santanché, che sul suo profilo Instagram ha scritto

Dopo tutto il lavoro che facciamo, una tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Tutto distrutto, le tende crollate. Non riesco a esprimere il mio stato d’animo

La senatrice, insieme a Flavio Briatore, è proprietaria del Twiga, il celebre stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta considerato un po' il simbolo del turismo di lusso in Versilia. Neppure lo stabilimento vip è infatti stato risparmiato ieri dalla furia del vento e della tempesta, che ha colpito gran parte dei bagni presenti sul litorale toscano.