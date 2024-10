Maltempo Toscana: nubifragi nel Pisano e nel Livornese, strade come fiumi. Salvate 15 persone

Toscana flagellata dal maltempo e dalle piogge. Nelle ultime ore una forte perturbazione ha colpito la regione con piogge torrenziali e nubifragi nel Livornese e nel Pisano con allagamenti e criticità importanti. La situazione.

Maltempo in Toscana: salvati in 15

Una notte di grande paura in Toscana colpita da una forte ondata di maltempo che ha flagellato diversi comuni del Livornese e del Pisano. Tra i più colpiti i comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola dove si sono registrati allagamenti di case e strade per le abbondanti piogge che hanno causato l'innalzamento e l'esondazione di torrenti e canali. Alcuni hanno rischiato anche personalmente, ma sono riuscite a salvarsi grazie all'intervento dei vigili del fuoco. In particolare i soccorritori hanno recuperato 15 persone dai tetti delle autovetture o da canali dove erano state trascinate.

Toscana, il fiume Cecina rompe argine e esonda, il video dal drone della vasta area allagata #Toscana #Maltempo #MaltempoItalia pic.twitter.com/CRReII5Wje — X LIVE (@xlivenews2024) October 18, 2024

La situazione in Toscana è ancora molto critica e ha richiesto l'intervento di 5 squadre dei Vigili del Fuoco e tre squadre specializzate in soccorso alluvionale. Allagamenti anche a Cecina dove è esondato affluente del Fine alle Badie con l'acqua che ha raggiunto seminterrati, ma anche diverse abitazioni poste ai primi piani. Danni e disagi anche a Castellina Marittima e Riparbella con il primo cittadino che dichiara: "Mai visto niente di simile".

Maltempo in Toscana: news ultim'ora

Sono in corso le operazioni di svuotamento dell'acqua che ha allagato diverse abitazioni nei comuni del Pisano e del Livornese. Il sindaco di Riparbella fa sapere: "Piano piano ripristinando tutte le viabilità principali", e aggiunge: "Si consiglia in ogni caso di percorrere tutte le strade del territorio solo se necessario e comunque con estrema cautela perché sono presenti fango e detriti e sono ancora possibili smottamenti. Fortunatamente non risultano persone ferite".

#Maltempo #Toscana, da stanotte #vigilidelfuoco impegnati a Pisa e Livorno per interventi connessi alle forti piogge. Criticità a Cecina, Castellina Marittima e Riparbella, dove le squadre hanno effettuato soccorsi ad automobilisti in difficoltà e prosciugamenti [#26ottobre 8:30] pic.twitter.com/xzq22fXrR1 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 26, 2024

Proprio a Riparbella, comune della provincia di Pisa, sono caduti 120 millimetri di pioggia in sole 3 ore causando allagamanti, danni e criticità importanti. Salvatore Neri, il sindaco, su Facebook ha scritto: "A Riparbella nelle ultime tre ore sono venuti giù 120 millimetri di pioggia, una cosa mai vista. Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane. Squadre del Comune e delle associazioni di volontariato sono al lavoro sul territorio. I mezzi pesanti sono al lavoro per liberare la viabilità principale. Abbiamo aperto il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione complessiva e per segnalazioni di emergenza potete chiamare il numero 0586 697305".

La violenta perturbazione, che ha colpito la regione Toscana nella notte ha coinvolto, anche i comuni di Castellina Marittima, Santa Luce, e Montescudaio e ha causato l'esondazione anche di torrenti e canali che hanno allagato strade e abitazioni.