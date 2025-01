Maltempo Toscana, nave cipriota di 100 metri si arena nel pontile di Marina di Massa

La forte ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Toscana ha fatto registrare non solo una tempesta d'acqua a Firenze con una serie di disagi e danni alla circolazione, ma anche un incagliamento di una nave cargo cipriota nel pontile di Marina di Massa. La situazione.

Nave cargo cipriota si incaglia sul pontile di Massa Carrarra

Piogge torrenziali e fortissime raffiche di vento hanno interessato nelle ultime ore la regione Toscana facendo registrare danni e disagi in diverse zone. Non solo nella città di Firenze colpita da un bomba d'acqua, ma intorno alle ore 21 di martedì 28 gennaio 2025 una nave cipriota di 100 metri si è arenata contro il pontile di Marina di Massa. La cittadina di Marina di Massa, frazione del comune italiano di Massa conosciuta per essere un rinomato centro balneare della costa apuana, nelle ultime ore è diventata teatro di un terribile incidente navale. La nave Guang Rong, battente la bandiera di Cipro, si è arenata nei pressi del pontile di Marina di Massa a causa dell’intensità del vento e delle correnti marine.

Immediato l'intervento del personale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara coordinato con il Centro Regionale di Soccorso Marittimo che ha richiesto anche l'utilizzo l’elicottero Nemo per monitorare la situazione. Tutto l'equipaggio della nave cipriota, 12 persone di differenti nazionalità, è stato messo in salvo, ma durante l'avvicinamento della nave al pontile di Marina di Massa una parte di esso è crollato. In seguito all'incidente navale le Autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per accertare le dinamiche e valutare le eventuali responsabilità.

Maltempo Toscana, nave cipriota incagliata sul pontile di Marina di Massa: scatta il rischio ambientale?

L'incidente della nave cipriota sul pontile di Marina di Massa in Toscana ha causato paura e preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco Francesco Persiani sui social ha invitato tutti i residenti a non avvicinarsi al luogo dell'incidente: "purtroppo, una parte del pontile è già crollata. La zona intorno è stata delimitata. Vi invitiamo a rispettare le barriere di sicurezza e a non avvicinarvi al pontile. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi".

🚁 Nelle immagini riprese dall’elicottero #Nemo della #GuardiaCostiera, la nave Guang Rong arenata a Marina di Massa. I sommozzatori ispezioneranno lo scafo per la messa in sicurezza. Richieste immagini satellitari all’#EMSA per il monitoraggio ambientale. pic.twitter.com/GQBvcpmSUv — Guardia Costiera (@guardiacostiera) January 29, 2025

Non solo, dopo lo schianto della nave cargo cipriota sul pontile di Marina di Massa è scattato il timore di un possibile rischio ambientale, visto che la nave trasportava carburante. "Ancora non siamo in grado di dare una risposta precisa – ha sottolineato il primo cittadino di Massa Francesco Persiani precisando - "ma temiamo che in effetti una parte di carburante sia finita in acqua. A dircelo è il forte odore di gasolio che si sentiva stanotte, subito dopo l’incagliamento, avvicinandosi alla nave. Purtroppo le condizioni del mare al momento non consentono di verificare la profondità dello squarcio. Vedremo, tutte le forze specializzate sono sul posto, niente verrà lasciato al caso".