Maltempo Toscana: allagamenti a Follonica, auto bloccate e diversi i disagi - Video

Nelle scorse ore il maltempo è arrivato anche in Toscana. Le abbondanti piogge hanno investito la zona di Follonica nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 ottobre 2023. Molti i sottopassi allagati a causa degli quasi 130mm di pioggia sono caduti in poco più di un’ora. Gli allagamenti hanno interessato anche tutta la zona del lungomare. In periferia i vigili del fuoco hanno dovuto liberare dall’acqua diverse zone allagate.

Maltempo Toscana, le zone a rischio fino al 19 ottobre

La Protezione civile, proprio nella giornata di ieri, ha emesso un codice arancione fino al giorno di giovedì 19 ottobre. Il codice arancione riguarda tutta l'area nord ovest e per il Valdarno inferiore. Un codice di allerta gialla è stato emesso invece per la zona del Valdarno superiore, per Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca.

Il messaggio del governatore della Regione Toscana

Il governatore della regione Eugenio Giani, attraverso un post, ha invitato gli abitanti a prestare attenzione. “Nel corso della prima parte di giovedì - si legge nella nota del governatore, che aggiunge - possibilità di temporali forti e persistenti in lenta estensione dal nord ovest al resto delle zone centro settentrionali”.

Video - Allagamenti a Follonica a seguito del maltempo che ha investito la Toscana

Ecco di seguito un video che mostra gli importanti allagamenti segnalati ieri a Follonica (GR) a seguito del forte temporale che ha scaricato quasi 130mm nelle scorse ore e dove diverse auto sono rimaste bloccate nei sottopassaggi.