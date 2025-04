Maltempo Spagna, tempesta di pioggia e grandine: ecco dove e cosa è accaduto

Il maltempo in Spagna ha causato una forte tempesta di pioggia e grandine in diverse aree della regione. Al momento non si registrano incidenti.

Clima 5 Aprile 2025 - ore 14:27 - Redatto da Meteo.it