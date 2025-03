Maltempo Spagna: alluvione a Gran Canaria, la situazione

Sono giorni di grande paura a Gran Canaria, una delle Isole Canarie, di origine vulcanica, colpita da una violenta ondata di piogge torrenziali che hanno trasformato le strade in fiumi in diverse zone. Ecco la situazione.

Alluvione a Gran Canaria: 32mm di pioggia a Telde

Una forte alluvione ha colpito nelle ultime ore l'isola di Gran Canaria in Spagna. Tra le zone più colpite la città di Telde, nella parte orientale dell'isola, dove si sono registrate piogge e temporali talmente forti da spazzare via diverse automobili nei burroni. Dati alla mano, sono caduti circa 32mm di pioggia a Telde, mentre una quantità maggiore di piogge si sono registrate nelle zone di montagna. Intanto l'agenzia meteorologica nazionale spagnola ha diramato uno stato di allerta meteo rossa in tutta l'isola dove è previsto un tempo piovoso per tutta la settimana.

Chiuso l'aeroporto di Gran Canaria in seguito ad una inondazione. Secondo AENA, l'organizzazione che supervisiona le operazioni aeroportuali, l'aeroporto di Gran Canaria è stato dichiarato "inoperativo a causa dell'accumulo di acqua sulle piste". L'AENA ha aggiunto: "sono in corso lavori per renderli operativi il prima possibile".

En #Telde se han vivido horas muy complicadas debido a las inundaciones por las lluvias.



Se ha tenido que utilizar maquinaria pesada por la acumulación de lodo. El nivel de agua subió tanto que muchos vecinos han perdido sus enseres personales.



📱Más actualidad en… pic.twitter.com/LzZcCjqads — RTVC (@RTVCes) March 5, 2025

Gran Canaria, prosegue l'allerta rossa per piogge e temporali

La situazione a Gran Canaria è ancora monitorata per via di un clima piovoso e il consiglio è quello di restare vigili considerando anche i continui avvisi di pioggia emessi in tutte le isole Canarie. Tra le zone maggiormente colpite c'è la città di Telde dove la corrente d'acqua ha letteralmente inondato le strade spazzando via le auto di diverse persone.

¿Alguien sabe si en Salinetas, Telde, Gran Canaria, avisó la alerta del móvil? 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/2dXPyKDmNZ — Andres02 (@AntonioGarcaSu1) March 4, 2025

Le autorità municipali sono intervenute rapidamente procedendo alla chiusura in via del precauzionale delle spiagge e sollecitando i residenti a evitare viaggi non necessari. Anche Juan Antonio Peña, sindaco di Telda, ha invitato tutti i residenti a prestare attenzione: "non sono tempi facili per la città di Telde. Chiedo solo la massima cautela. Molte strade sono allagate o fangose. I letti dei fiumi straripano, i veicoli vengono spazzati via dalle correnti. Stiamo attenti, per favore".

Si segnala che forti piogge e temporali si sono abbattuti non solo a Gran Canaria, visto che situazioni difficili sono state registrate nelle regioni continentali di Valencia e Alicante con un accumulo di anche 100mm di piogge in sole 12 ore.