Maltempo in Sicilia: tromba d'aria nel Palermitano a San Giuseppe Jato

Foto da Agrimeteo Corleone

La forte ed intensa ondata di maltempo non ha risparmiato nemmeno la Sicilia e in particolare la zona di Palermo. Piogge battenti e torrenziali hanno interessato il Palermitano facendo registrare danni e disagi. Non solo, il maltempo è stato talmente intenso che a San Giuseppe Jato si è formato una tromba d'aria.

Tornado a San Giuseppe Jato in Sicilia

Intorno alle ore 15 di giovedì 19 settembre 2024 a San Giuseppe Jato, comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia, si è formato un tornado. Il fenomeno meteorologico improvviso e violento è apparso nel piccolo comune del palermitano lasciando tutti di sasso. Fortunatamente la furia della tromba d'aria non ha causato danni, ma intanto prosegue l'allerta maltempo in buona parte della regione.

Piogge torrenziali e temporali, infatti, hanno colpito la zona settentrionale dell'Isola e il settore Nord-Orientale dove si sono accumulati 20mm di acqua. Il record si è registrato a Polizzi Generosa, comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia facente parte del Parco delle Madonie, dove sono caduti 24 mm.

Maltempo in Sicilia: piogge e temporali

L'allerta maltempo resta ancora alta in Sicilia, come nel resto del paese, per il passaggio della violenta perturbazione n.5 di settembre associata al ciclone Boris, che hanno colpito con fenomeni temporaleschi intensi tutta Italia. Anche nella giornata di oggi, venerdì 20 settembre, sono previsti temporali e rovesci nella zona meridionale dell'Isola. Attenzione: tra le zone maggiormente a rischio ci sono le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria.