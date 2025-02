Maltempo Sicilia e Calabria: neve sulla Sila e nubifragi in diverse aree

È tornata sull’Italia l’ondata di maltempo a causa di 2 perturbazioni, di cui una proveniente dall’Atlantico e un’altra dal Nord Africa. Se quella che arriva dall’Atlantico sta generando nevicate sull’area Nord-Ovest, quella che arriva dal Nord Africa si concentra maggiormente sul Sud Italia e la Sicilia.

Maltempo: pioggia e neve in Calabria, nubifragi in Sicilia

Durante la notte sono state registrate intense piogge in Calabria: le precipitazioni insistono anche su tutta la costa jonica e quella di Catanzaro. Il maltempo in Calabria ha causato non pochi danni, con allagamenti, smottamenti e innalzamento del livello dei corsi d’acqua.

Disagi sono stati riscontrati in modo particolare per la viabilità. Diversi gli interventi degli agenti preposti a causa di smottamenti sulle strade secondarie, in particolar modo nell'area della Presila. Il maltempo in Calabria non ha portato solo pioggia. Fiocchi di neve stanno imbiancando infatti le vette della Sila.

Situazione maltempo in Sicilia

Anche la Sicilia è al centro di un'ondata di maltempo. Nella notte sono stati diversi i nubifragi che hanno interessato l'intera regione. In Sicilia la zona più colpita dal violento maltempo è quella dei Peloritani dove si sono superati i 100 mm di acqua caduta: 108 mm sono caduti a Mandanici nelle ultime 12 ore, 102 mm a Remiti e 96 mm a Fiumedinisi.