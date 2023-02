Maltempo in Sicilia: crollato ponte a Scoglitti nel Ragusano. Ad Acate sommersi ettari di coltivazioni

Crollato il ponte sul fiume Ippari nel tratto che collega Scoglitti (frazione di Vittoria, in provincia di Ragusa) alla zona archeologica dell’antica città di Kamarina e al museo archeologico.

Maltempo Sicilia: crollato ponte nel Ragusano

In attesa di interventi di ripristino, la strada in pietra, era chiusa al traffico dei veicoli, ed era possibile percorrere solo a piedi il tratto che da Scoglitti conduceva alla zona archeologica. L'antica strada è stata interamente travolta dalle acque ed è sprofondata nel fiume. Anche lunghi tratti della strada che costeggia la grande spiaggia di Cammarana, sono stati portati via dall'acqua piovana.

Crolla ponte a Scoglitti

Acate: ettari di coltivazioni sommersi dalle acque

Ingenti i danni registrati ad Acate, sulla costa del Ragusano. Sono centinaia gli ettari di colture agricole interamente sommerse dalle acque provenienti dal fiume Dirillo e dal torrente Ficuzza.

Lo straripamento dei due fiumi si è avuto a causa delle incessanti piogge dei giorni scorsi ma - a quanto sembra - anche dell’attivazione del sistema di sicurezza della diga di Ragoleto. Un invaso artificiale, noto anche come “lago Dirillo” che raccoglie le acque del fiume a scopo di irrigazione e per rifornire di acqua alcune città della zona, tra cui Gela. Le piogge hanno fatto superare il livello di guardia ed è stato necessario aprire le paratie per evitare il peggio.