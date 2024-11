Maltempo in Sicilia, alluvione a Catania: strade come fiumi. Le zone più colpite

Il maltempo continua colpire la Sicilia con piogge torrenziali che si sono concentrate in particolare nelle zona di Catania. Nelle ultime ore una violenta alluvione ha trasformato le strade in veri e propri fiumi. La situazione.

Maltempo in Sicilia: alluvione a Catania

Prosegue l'allerta meteo in tutta la Sicilia colpita da piogge torrenziali che hanno fatto registrare allagamenti, danni e disagi. Nelle ultime ore si sono registrati diversi eventi alluvionali nella zona di Catania dove le strade sono diventate dei fiumi di acqua e fango. Diversi gli automobilisti rimasti intrappolati nelle proprie vetture e messi in salvo dal repentino intervento dei Vigili del Fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti, anche se un uomo è riuscito a mettersi in salvo aggrappandosi ad una corda mentre la sua automobile veniva trascinata dai fiumi di acqua e fango.

In 12 ore caduti 500 millimetri d'acqua come comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile Siciliana che ha parlato di «ingenti danni a Torre Archirafi causati dall'esondazione dei torrenti Babbo e Archi, pesantemente cementificati a valle». Intanto la prefettura di Catania ha attivato il Centro coordinamento soccorsi come comunicato dal prefetto Carmela Librizzi: «la cosa più importante è stata che in una situazione di grave pericolo non ci siano stati né feriti, né dispersi». Anche Nello Musumeci, il ministro per la Protezione civile, si espresso in merito alla violenta ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia: «ci troviamo di fronte alla 'nuova normalità. L' strumento di cui disponiamo per mitigarne le conseguenze si chiama prevenzione».

Maltempo in Sicilia, tra le zone colpite anche Giarra

La forte alluvione che ha colpito la zona di Catania ha interessato anche Giarra, comune a metà strada tra Catania e Taormina. Dati alla mano sono caduti in poco più di 12 ore 511mm di acqua che hanno causato allagamenti e disagi. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco chiamati anche ad Altarello, frazione di Giarre e Riposto, dove si sono registrati allagamenti di cantine con tantissime persone rimaste senza corrente elettrica. Sempre a Giarra l'acqua ha raggiunto anche il seminterrato del carcere, mentre cinque famiglie sono state evacuate dalle proprie case.

Danni e disagi anche alla circolazione; in particolare sull'autostrada A18 che collega Messina a Catania, lungo la Statale 114 e la provinciale della Timpa di Acireale per la caduta di alberi in strada. Si segnalano anche interventi di soccorso da parte dei vigili del fuoco lungo l'autostrada Messina-Catania, tra Giarre e Fiumefreddo di Sicilia ad alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro auto per la presenza di acqua e fango. Ricordiamo che la Protezione Civile ha emesso anche per oggi, giovedì 14 novembre, uno stato di allerta meteo gialla in Sicilia nelle zone: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.