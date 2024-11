Maltempo in Sicilia, allagamenti lungo l’autostrada A18 Messina-Catania: la situazione

Prosegue la forte ondata di maltempo che da giorni sta interessando la Sicilia. Dopo l'allerta meteo rossa che ha richiesto anche la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in diversi comuni, la situazione è ancora sotto controllo considerando che la Protezione Civile ha diramato una duplice allerta gialla ed arancione. La situazione.

Maltempo in Sicilia: allagamenti sull'autostrada A18 Messina-Catania

La Sicilia è nella morsa del maltempo. Piogge e rovesci in buona parte della regione e in particolare nella zona orientale dove nelle ultime ore è caduta tanta di quell'acqua da causare danni e disagi importanti. Allagamenti lungo l'autostrada A18 Messina-Catania che si è trasformata nel giro di poche ore in una vero e proprio fiume in piena. L'autostrada è diventata impraticabile per via dell'accumulo di acqua lungo il manto stradale che ha causato rallentamenti rendendo pericolosa la circolazione.

Diversi automobilisti, infatti, hanno comunicato di disagi e difficoltà a percorrere il tratto tra Roccalumera e Acireale per i forti temporali e la presenza di acqua lungo l'autostrada. «Fate attenzione sull’autostrada del tratto dopo Catania verso Messina, c’è un’alluvione in corso, il manto stradale è impraticabile, rischio di incidente elevatissimo» - è il consiglio di un automobilista rimasto bloccato lungo l'autostrada. La situazione è stata pericolosa ed ha richiesto l'intervento della polizia stradale per ripristinare la viabilità, anche se le autorità consigliano agli automobilisti diretti verso la città di Catania di uscire all'altezza dello svincolo di Fiumefreddo.

Maltempo Sicilia: allerta meteo in tutta la regione

L'ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia continua a preoccupare. Nella provincia di Catania, infatti, necessari diversi interventi dei Vigili del Fuoco per l'esondazione di torrenti che hanno causato allagamenti e disagi. Diverse persone rimaste intrappolate nelle proprie automobili senza contare i danni che l'acqua ha causato alle strutture. Si segnalano situazioni davvero critiche nelle zone di Via San Piero Patti ad Acireale per l'esondazione di torrente che ha richiesto l'intervento repentino dei Vigili del fuoco sommozzatori del Nucleo di Catania. Disagi anche in Via Cristoforo Colombo e a Capo Mulini.

Non solo, si segnalano anche disagi e danni nelle frazioni di Acireale dove sono al lavoro diverse squadre di Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Acireale, Catania Nord, Palagonia. L'attenzione resta ancora molto alta visto che in tutta la Sicilia è stata diramata l'allerta arancione e gialla nelle zone: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico.