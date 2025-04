Meteo, maltempo nel Salento: grandine come neve a Martano

La Puglia è stata colpita negli ultimi giorni da una violenta ondata di maltempo. Piogge e temporali hanno interessato la vasta area della provincia di Lecce con tempeste d'acqua e grandinate con le strade di Martano diventate di ghiaccio. La situazione.

Maltempo Puglia, piogge e grandinate nel Salento

Gli effetti dell'ultima perturbazione di marzo continuano a farsi sentire nelle regioni del Sud, in particolare in Puglia colpita da una forte ondata di maltempo. Nelle ultime ore piogge e temporali hanno interessato la provincia di Lecce con grandinate che hanno trasformato le strade di Martano, comune italiano della provincia di Lecce in Puglia, in un vero e proprio tappeto di ghiaccio. Disagi in tutto il comune con la circolazione andata in tilt per via della presenza di ghiaccio sulle strade.

Nella zona del Salento la Protezione Civile ha diramato per la giornata di oggi, martedì 1 aprile, uno stato di allerta meteo invitando tutta la popolazione ad evitare di mettersi alla guida. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile che, con la collaborazione di cittadini volontari, hanno cercato di gestire al meglio la situazione liberando le strade dal ghiaccio.

⛈️ De puissants #orages de #grêle ont touché la ville de #Martano dans la

province de #Lecce en #Italie hier lundi 31 mars 2025, laissant de grosses accumulations dans les rues ! pic.twitter.com/Ktds4sDB6u — Guillaume Séchet (@Meteovilles) April 1, 2025

Allarme maltempo in Puglia: scatta l'allerta gialla nel Salento

La circolazione è ancora compromessa sulla Martano-Calimera, nel Salento, dove le fortissime piogge hanno causato anche un blackout temporaneo. La grandinata non ha risparmiata nemmeno Gallipoli che ha visto le spiagge ricoperte di un manto di "neve", mentre a Maglia un violento nubifragio ha reso inaccessibili diverse strade.

Anche nei prossimi giorni è previsto ancora maltempo in tutto il Salento considerando che il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e rischio idrogeologico nelle zone del Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.