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Maltempo Roma: violento temporale con grandine e pioggia intensa - Video

Forte ondata di maltempo si è abbattuta su Roma. Violento temporale con grandine e pioggia intensa causa diversi danni e disagi nella Capitale.
Clima16 Aprile 2026 - ore 10:21 - Redatto da Meteo.it
Clima16 Aprile 2026 - ore 10:21 - Redatto da Meteo.it

Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nella giornata di ieri sul Lazio, in particolar modo su Roma, dove grandine e pioggia intensa hanno creato non pochi disagi, tra cui quello di un grosso albero caduto nel quartiere Prati. La Capitale è stata investita da un vero e proprio nubifragio accompagnato anche dalla grandine. Diversi gli allagamenti segnalati in città. I disagi maggiori si sono verificati nei quartieri Cavour, Re di Roma e nella zona San Giovanni.

Forte maltempo a Roma con grandine e pioggia intensa

Dai dati riportati in merito al maltempo che ha interessato Roma nella giornata di ieri, la stazione di Roma Monteverde ha registrato ben 53mm di pioggia, 32mm registrati a Roma San Pietro, 24mm a Roma Marconi. Il maltempo ha fatto registrare anche un calo della temperatura di ben 10°C. Dopo aver registrato una massima di +25°C infatti, la temperatura nella Capitale è scesa a +15°C.

Caduta di alberi e allagamenti

Tra le segnalazioni pervenute e che riguardano soprattutto i disagi causati dal maltempo, si segnala un albero caduto in via Ennio Quirino Visconti nel quartiere Prati. Stesse problematiche anche su via Aurelia Antica e viale Regina Elena.

Gli allagamenti si sono verificati soprattutto: da piazza Istria ai Parioli, a via Macedonia e via Galazia all’Appio, ma anche fra via di Donna Olimpia e via di dei Quattro Venti a Monteverde e a via delle Terme di Traiano, all’altezza di Colle Oppio.

Polizia Municipale al lavoro per ripristinare la viabilità

Al momento si contano circa cento interventi eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Roma, che hanno tempestivamente provveduto alla messa in sicurezza delle diverse aree interessate dai danni causati dal maltempo. L'impegno delle forze dell'ordine proseguirà anche nelle prossime ore in modo da ripristinare quanto prima la viabilità su tutto il territorio romano.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 16 Aprile ore 10:58

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