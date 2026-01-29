Maltempo, Roma tra allagamenti e alberi caduti in tutta la città

FacebookInstagramXWhatsApp

Una violenta ondata di maltempo ha travolto la città di Roma con conseguenti danni e disagi che hanno interessato diversi quartieri.
Clima29 Gennaio 2026 - ore 13:02 - Redatto da Meteo.it
Roma, un albero è caduto colpendo un'auto e un autobus alla Balduina.

Il maltempo degli ultimi giorni non ha risparmiato Roma, che ha dovuto fare i conti con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti tali da causare allagamenti e disagi alla circolazione. La situazione.

Piogge e temporali a Roma: allagamenti e crollo di piante

Una violenta ondata di maltempo ha interessato nelle ultime ore la regione Lazio e in particolare la Capitale. Roma ha dovuto fare i conti con piogge e temporali, anche sotto forma di nubifragi, che hanno colpito interi quartieri causando danni e disagi.

Allagamenti ed infiltrazioni si sono registrati in diverse zone della città eterna con alberi caduti e piante crollate. Un uomo, in zona Eur, è stato colpito da un albero mentre si trovava all'interno della sua automobile: una tragedia sfiorata, l'uomo è stato prontamente ricoverato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Anche in altri quartieri di Roma si sono registrati allagamenti ed alberi caduti; per la precisione tre pini sono caduti lungo dei Fori Imperiali, mentre altri alberi sono stati travolti dalle forti piogge provocando danni e disagi nelle zone di Re di Roma, Centocelle, Tufello, Torre Angela e Roma Nord.

Roma travolta dal maltempo: alberi caduti da Eur alla Cassia

Non solo, si segnala anche la caduta di un grande albero sul tetto della chiesa di San Barnaba Apostolo, in piazza dei Geografi, tra Tor Pignattara e il Pigneto. Fortunatamente, nonostante l'impatto, non si sono registrati feriti anche se la strada che conduce alla Chiesa è stata preventivamente chiusa per motivi di sicurezza. Sul luogo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Roma Capitale.

Altri crolli di piante segnalati sull'Appia Pignatelli e in zona Colle Aurelio. Più di 100 gli interventi di pattuglie della Polizia Locale nelle zone Eur, Monteverde, Prenestino, Cassia, lungo la via Nomentana.

