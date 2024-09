Maltempo a Roma tra allagamenti e alberi abbattuti: numerosi disagi per la viabilità

La città di Roma travolta da una forte ed intensa ondata di maltempo che ha causato danni e disagi in diversi municipi. Tantissimi gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori dopo il downburst che si è abbattuto sulla Capitale. Il sindaco Roberto Gualtieri: "Evento senza precedenti".

Maltempo a Roma, la capitale colpita da un forte temporale: alberi caduti ed allagamenti

Piogge e rovesci hanno colpito la città di Roma nel pomeriggio di martedì 3 settembre con una serie di danni e disagi importanti che hanno richiesto l'intervento di tantissime squadra tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Un'ondata di maltempo senza precedenti si è abbattuta sulla Capitale travolta da piogge torrenziali che hanno investito dapprima il centro, il quartiere Prati e successivamente altri municipi.

Nel giro di poche ore è caduta tanta di quella pioggia paragonabile a quella di un intero mese autunnale facendo così scattare l'allarme maltempo in tutta la regione. Il sindaco Roberto Gualtieri, infatti, si è pronunciato così sull'evento del downburst: "È davvero senza precedenti, di grande potenza e concentrato in pochissimo tempo e in alcune aree della città, a partire dal centro storico».

Muro Torto. #Roma oggi.

Mai vista una roba del genere.

Tutti al riparo sotto il ponte.

Un fiume scorre nella Capitale (e non è il Tevere).#diluvio #bombadacqua #maltempo pic.twitter.com/n9ejL7uEn4 — Michele Galvani (@MicheleGalvani) September 3, 2024

Le forti piogge hanno causato allagamenti in diverse zone della città: non solo in centro e nel quartiere Prati, ma anche a Tor Bella Monaca. Allagamenti si sono registrati anche in via Mandanici. Grandinate anche a Centocelle e allagamenti a Piazza Re di Roma, viale Marco Polo, via Gregorio VII. Disagi anche alla viabilità nella zona di Tor Marancia, con la chiusura di via Ardeatina per la caduta di alberi che occupano la carreggiata, mentre temporaneamente è stata sospesa anche la linea linea ferroviaria Roma-Sulmona. Non solo, alberi e rami caduti nel quartiere Prati, in viale Giulio Cesare, via Anastasio, in via Santa Maria di Galeria, all'altezza di via Boccea e in via di Valle Aurelia nei pressi della metropolitana.

Maltempo a Roma per downburst: 450 interventi

Il Dipartimento della Protezione Civile di Roma Capitale ha comunicato le zone più colpite di Roma dal fenomeno del downburst: i municipi I, V, VI e XV sottolineando che sono caduti "oltre 40 millimetri, con concentrazioni locali anche più rilevanti, con diversi allagamenti stradali e crolli di alberature".

Non solo, dati alla mano hanno comunicato che "nel I Municipio sono caduti in meno di un'ora circa 60 millimetri di pioggia: che solitamente sono cumulabili in un intero mese autunnale". La Protezione Civile di Roma Capitale ha anche aggiunto che la "perturbazione è stata "improvvisa e non prevista da alcun bollettino di criticità idrogeologica e idraulica di livello medio o elevato".

Intanto dal Campidoglio arrivano i numeri degli interventi necessari per affrontare l'emergenza maltempo. Si tratta di 450 interventi così suddivisi: "340 della Polizia Locale: 120 per gli allagamenti, 44 per incidenti stradali e 180 per caduta di alberi o rami; 30 interventi con idrovore e pompe idrauliche della Protezione Civile per allagamenti e rimozione alberature; 48 del Dipartimento Ambiente su alberature o crolli". Il primo cittadino di Roma ha ringraziato «i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale e la Polizia Locale che hanno compiuto più di 400 interventi con grande rapidità ed efficienza a supporto dei cittadini e della circolazione".