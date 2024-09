Maltempo, nubifragio nella notte a Roma: è allerta arancione. La situazione

Nella notte tra l'8 e il 9 settembre 2024, Roma è stata travolta da un violento nubifragio che ha provocato estesi allagamenti, caduta di alberi e gravi disagi alla circolazione. Le previsioni meteo avevano già anticipato l'arrivo di forti precipitazioni, ma l'intensità del temporale ha superato ogni aspettativa, con oltre 60 millimetri di pioggia caduti in meno di un'ora, un valore che normalmente si raggiunge in un intero mese autunnale.

Maltempo a Roma: i danni maggiori e le zone più colpite

Le strade di Roma, da quelle centrali alle periferiche, si sono trasformate in veri e propri fiumi. Tra le aree maggiormente colpite si segnalano via Cristoforo Colombo, via Anagnina, e diverse vie nei quartieri Prati e Tor Bella Monaca. Qui, oltre agli allagamenti, sono stati registrati numerosi episodi di caduta di alberi, alcuni dei quali hanno causato danni ai veicoli parcheggiati e bloccato la viabilità in diverse zone.

A Tor Bella Monaca, un albero è caduto su un'auto in transito, fortunatamente senza provocare feriti gravi. Anche l'arco di Costantino ha subito danni a causa di un fulmine che ha colpito la struttura, provocando la caduta di alcuni frammenti. Le autorità locali, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l'area e avviare i lavori di riparazione.

La risposta delle autorità e i consigli alla popolazione

Il Comune di Roma aveva lanciato un avviso di allerta arancione invitando i cittadini a limitare gli spostamenti. Durante la notte, sono stati effettuati oltre cento interventi da parte dei vigili del fuoco e della Protezione Civile per far fronte agli allagamenti, rimuovere alberi caduti e gestire le situazioni di emergenza.

Inoltre, l'amministrazione comunale sta valutando l'introduzione di misure straordinarie per il futuro, come lo smart working obbligatorio in caso di eventi meteorologici estremi, per ridurre la presenza di persone e veicoli sulle strade durante le emergenze.

La fragilità di Roma di fronte ai cambiamenti climatici

L'evento di questa notte è solo l'ultimo di una serie di fenomeni meteorologici estremi che stanno colpendo Roma negli ultimi anni, segno evidente dei cambiamenti climatici in corso. La Capitale si trova a fare i conti con un territorio sempre più vulnerabile, dove la capacità di risposta delle infrastrutture esistenti sembra spesso insufficiente di fronte a precipitazioni di questa entità. Le autorità continuano a monitorare la situazione, con la speranza che non si verifichino ulteriori fenomeni simili nei prossimi giorni, anche se il rischio non può essere completamente escluso.