Maltempo Nord: raffiche di vento, allagamenti e frane hanno provocato numerosi danni

Nubifragi e allagamenti nelle regioni del Nord Italia. Una forte ed intensa ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore diverse regioni settentrionali dove sembra quasi tornato l'autunno con forti raffiche di vento e piogge abbondanti che hanno causato allagamenti e disagi. La situazione.

Maltempo al Nord, disagi e danni in Trentino Alto Adige: sotto osservazione i fiumi

Una violenta ondata di maltempo ha colpito le regioni del Nord Italia con una serie di piogge, rovesci ed intensi fenomeni temporaleschi. Gli effetti della perturbazione n. 8 e 9 di giugno si sono fatti sentire dapprima in Piemonte, Lombardia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano dove si sono registrati violenti nubifragi che nelle prossime ore si estenderanno anche verso l'Emilia Romagna e la Toscana.

Per la giornata di oggi, 24 giugno, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato uno stato di allerta arancione e gialla in molte regioni del Centro Nord per maltempo alle prese con una forte ondata di piogge. Tra le regioni più colpite c'è il Trentino Alto Adige dove si sono registrati violenti nubifragi e grandinate che hanno causato una serie di danni e disagi. Più di 200 le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco per allagamenti di cantine, garage e scantinati senza contare gli interventi in strada per rimuovere rami e piante, ma anche frane e detriti.

Le forti piogge hanno causato ingenti danni. La situazione a Belvederi in provincia di Trento, dopo le forti piogge che hanno causato il distacco di un'imponente frana

A Naz-Sciaves, comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, a causa delle forti grandinate sono stati evacuati i partecipanti del Festival Alpen Flair. Intanto le forti piogge hanno causato l'innalzamento del fiume Sarca, del torrente Noce e dell'Adige Situazione. Danni anche al centro sportivo Galizia di Laives di Bolzano.

Maltempo in Italia: piogge e grandinate dal Veneto alla Lombardia

La forte ondata di maltempo delle ultime ore ha colpito non solo il Trentino Alto Adige, ma anche altre regioni del Nord Italia. Nel Veneto, nel comune di Grigno in Valsugana, le forti piogge hanno causato l'esondazione di un torrente che ha colpito le frazioni Belvedere Tezze. Il livello dell'acqua ha richiesto l'evacuazione di sette famiglie dalle proprie abitazioni che hanno trovato rifugio presso la caserma dei vigili del fuoco di Grigno. Danni e disagi anche alla circolazione con la chiusura della statale 50 allo Schener, mentre è stata riaperta la strada provinciale per Garniga precedentemente chiusa per la caduta di sassi.

Maltempo Brescia, meteo migliorato nella notte: da ieri pomeriggio 65 interventi dei vigilidelfuoco per allagamenti, alberi caduti e frane tra Salò, Gardone Riviera e Manerba, dove l'acqua aveva isolato un quartiere

Il forte maltempo non ha risparmiato nemmeno la Lombardia e in particolare Como dove 45 persone sono state soccorse durante una gita in barca. Forti raffiche di vento fino a 30 nodi hanno causato onde alte più di un metro con una serie di danni e disagi ad imbarcazioni. Anche nel Bresciano le forti piogge hanno provocato non pochi problemi con il livello del lago di Garda che ha raggiunto una crescita di quasi 5 cm in 24 ore. Circa 150 gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti di strade e scantinati nei Comuni di San Felice del Benaco e Manerba.