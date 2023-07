Maltempo al Nord, abbattuti centinaia di alberi tra Veneto e Trentino, la situazione

Un'ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore le regioni del Nord. Se al Centro-Sud permane l'anticiclone africano con caldo, afa e temperature bollenti, in diverse regioni del settentrione si sono registrate fortissime piogge e grandinate. Ecco la situazione.

Maltempo in Veneto: una tromba d'aria a Cadore

Una violenta tromba d'aria si è registrata a Cadore, regione storico-geografica italiana, situata nell'alta provincia di Belluno, in Veneto, facendo registrare danni e disagi. Non solo, il tornado è stato accompagnato anche da una fortissima grandinata che ha riportato il maltempo in buona parte del Veneto. La forte pioggia, unita alla tromba d'aria, ha causato una serie di danni con tetti scoperchiati e alberi caduti su diverse macchine.

Dopo il grande caldo è arrivato il maltempo. Un'ondata di piogge e rovesci, improvvisi e violenti, si sono registrati nelle montagne del Bellunese in Veneto. Non solo pioggia, ma anche fortissime raffiche di vento e grandinate che hanno interessato buona parte dell'area delle Dolomiti con la zona di Cadore tra le più colpite. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha comunicato: "alcuni versanti di bosco colpiti dal vento sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia". Danni e disagi causati dalla caduta di alberi che, per effetto domino, sono caduti l'uno sull'altro. Scoperchiati anche i tetti di diversi edifici, ma fortunamente non si registrano feriti. Più di 80, invece, le richieste di soccorso pervenute al comando dei Vigili del Fuoco.

Maltempo in Trentino: tempeste di pioggia

L'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito le regioni del Nord ha interessato anche il Trentino Alto Adige. Una violenta tempesta di acqua si è abbattuta nel pomeriggio di martedì 18 luglio nelle zone di val di Fassa e di alta val di Fiemme.

Anche in questo caso si sono registrati danni e disagi con alberi sradicati dal vento che ha raggiunto raffiche di anche 90 km/h facendo saltare anche i tetti degli edifici. Anche nel Trentino sono state diverse le chiamate di soccorso ai vigili del fuoco chiamati ad intervenire per liberare le strade dopo la caduta degli alberi.