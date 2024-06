Maltempo nelle Marche: la situazione tra Fermo e Porto Sant'Elpidio

Prosegue l'ondata di maltempo al Centro-Nord con forti piogge e temporali che nelle ultime ore hanno investito la regione Marche colpita da un violenta grandinata. Il maltempo ha interessato il particolare l'anconetano con danni e disagi in diversi comuni della città. La situazione.

Marche, allarme maltempo per una violenta grandinata: il video

Una forte perturbazione in arrivo dalla Scandinavia sta interessando buona parte delle regioni del Centro-Nord colpite da piogge torrenziali e grandinate che hanno fatto registrare danni e disagi importanti in diverse città e comuni. Nelle Marche una violenta grandinata, accompagnata da forti raffiche di vento, ha colpito la zona del Fermano e in particolare i comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio.

In diverse zone delle città le strade si sono trasformate in dei fiumi di ghiaccio e neve; allagati sottopassaggi, cantine e nella città di Fermo si è perfino danneggiato l'asfalto della strada e i sampietrini saltati in centro storico. Non solo, si segnalano anche alberi caduti sulle strade con diverse richieste di intervento ai vigili del fuoco.

Maltempo Fermo e Ancona: le strade fiumi di ghiaccio e neve

Proprio nella città di Fermo si è registrata una fortissima grandinata che ha allagato le strade diventate dei fiumi di acqua e neve. I cittadini hanno immortalato il momento con foto e video pubblicate sui social. Lo stesso sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, ha ripreso e pubblicato un video sui profili social mostrando la situazione: «la violenta grandinata ha fatto saltare i sampietrini e anche l’asfalto, dalle tubature sottostanti, in diverse zone della città, soprattutto quelle con strade in pendenza. Dalla Regione mi hanno contattato avvisandomi che proprio su Fermo, Porto Sant’Elpidio c’era una violenta cella temporalesca. Siamo al lavoro per verificare l’entità dei danni».

Disastro climatico nelle #Marche . In pochi minuti grandine e allagamenti (foto non mie) #maltempo pic.twitter.com/tmHSi1LmTd — Ivano Cerolini (@ICerolini) June 13, 2024

Anche la città di Ancona è stata colpita dalla forte ondata di maltempo. La città, infatti, è stata colpita da una bomba d'acqua accompagnata da forti raffiche di vento e grandine. Diversi gli interventi da parte dei Vigili del Fuoco per la caduta di alcuni semafori. Intanto, causa piogge intense, sono scattati i divieti di balneazione tra Ancona Falconara fino a Torrette porticciolo, sotto la piscina del Passetto e sotto il Cardeto.