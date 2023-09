Maltempo in Lombardia: paura e danni a Milano e nella Brianza per il passaggio di due tornado

La regione Lombardia nella morsa del maltempo per il passaggio di due tornado che hanno fatto registrare allagamenti e danni in diverse zone. Il passaggio della perturbazione si è fatto sentire nelle regione del Nord, tra cui la Lombardia, interessata nelle ultime ore da una duplice allerta meteo arancione e gialla. La situazione.

Maltempo, grandine a Milano: danni e piante sradicate

Due tornado hanno colpito la Lombardia nelle ultime ore. Torna la paura a Milano tra i cittadini per il passaggio di una tromba d'aria che ha provocato una serie di danni tra Rho e Pregnana Milanese. Una violentissima grandinata si è abbattuta sulla città causando la caduta di alberi, piante sradicate e danni per fortuna non ingenti. Le forti piogge hanno causato danneggiamenti anche a tetti e lamiere, mentre diverse impalcature sono crollate a causa del passaggio del tornado. Diverse le strade chiuse, mentre è iniziata la conta dei danni anche nei pressi di Canegrate, stazione di Rho e di Vittuone. Tantissime le chiamate di soccorso ai Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire in tutte quelle aeree che presentano strutture pericolanti e la presenza di alberi caduti.

Tornado si abbatte tra Rho e Pregnana Milanese: vigili del fuoco al lavoro. Numerosi alberi caduti, anche di grande fusto #maltempo pic.twitter.com/nESLwWcyDv — Local Team (@localteamit) September 22, 2023

pIl Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano in merito ai danni provocati dal tornado ha precisato: "i problemi maggiori si sono verificati a Pregnana Milanese per una tromba d’aria i cui effetti sono stati per la maggior parte legati a tetti scoperchiati e alberi pericolanti. Il maltempo ha colpito anche i comuni di Rho e Canegrate. Nessuna persona risulta coinvolta. Sul fronte dei fiumi, persiste lo stato di preallarme del fiume Seveso in via Valfurva a Milano (115cm) ma fino ad ora nessuna chiamata di soccorso alla sala operativa di via Messina”.

Tornado in Lombardia: colpite anche le zone di provincia di Monza e Brembate

L'ondata di maltempo ha colpito non solo Milano e provincia, ma anche la provincia di Monza e Brianza in Lombardia. Il secondo tornado, infatti, ha interessato la zona di Bernareggio dove si sono registrati danni e disagi a causa di forti piogge. Rovesci e temporali abbondanti, infatti, sono caduti in tutta la zona nord della Lombardia tra la provincia di Sondrio e l'alta Bergamasca.

#Italia 🇮🇹 No fué solo uno, fueron dos los tornados avistados hoy en la región de Lombardía. Después del #tornado que tocó tierra en #Rho, decenas de personas reportaron un segundo tornado en #Bernareggio, en la provincia de Monsa y Brianza. (Sep 22, 2023)



📸 Nicola Airoldi pic.twitter.com/gv1VMnXeVf — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@Centinela_35) September 22, 2023

Ecco i dati più rivelanti circa le piogge registrate in queste zone: 184mm a Valcanale di Ardesio, 135mm a Fraciscio di Campodolcino, 107mm a Madesimo, 136mm a Pescegallo di Gerola Alta, 112mm a Olmo al Brembo, 111mm a Colere, 93mm a Valbondione, Rota d’Imagna, 74mm ad Andalo Valtellino. Il maltempo ha causato disagi e rallentamenti a diverse linee di Trenord.