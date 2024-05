Maltempo Lombardia, alluvione a Ostiglia: strade come fiumi

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando le regioni del Nord Italia. Una serie di perturbazioni, infatti, colpisce diverse regioni tra cui la Lombardia, che deve fare i conti con piogge torrenziali, allagamenti e disagi. Ecco la situazione.

Alluvione ad Ostiglia in Lombardia: la situazione

Il Nord Italia è nella morsa del maltempo da giorni. Violenti nubifragi e grandinate si sono registrate nelle ultime ore in diverse regioni del settentrione tra cui la Lombardia. Bombe d'acqua, violenti temporali e rovesci si sono abbattuti su buona parte della regione facendo registrare quasi ovunque danni, disagi e allagamenti. Tra le zone più colpite ci sono le province di Mantova, Brescia e Bergamo dove sono caduti dai 35 ai 25 mm di acqua. La situazione più pericolosa si è registrata ad Ostiglia, comune italiano di 6.601 abitanti della provincia di Mantova, dove le violenti piogge hanno generato un'alluvione. Una fortissima grandinata ha colpito la zona tra Borgo Mantovano, Revere, Ostiglia e Correggioli.

In particolare i comuni di Ostiglia e Revere si sono allagati in diverse zone andando così ad aggravare una situazione già critica da giorni. Tantissime le chiamate di soccorso pervenute al comando dei Vigili del Fuoco a causa di allagamenti di abitazioni e locali commerciali situati al piano terra e scantinati. Le strade di Ostiglia si sono improvvisamente trasformate in fiumi di acqua e fango. Tanta paura tra i cittadini.

Lombardia, è ancora allarme meteo

Intanto prosegue l'allarme maltempo in Lombardia alle prese con un nuovo stato di allerta meteo gialla diramato dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di giovedì 23 maggio 2024. L'allerta meteo gialla è stata emessa per il rischio piogge e temporali in diverse zone della Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.

Da non sottovalutare poi è l'allerta gialla per rischio idrogeologico diramata sempre in Lombardia nelle zone: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano.