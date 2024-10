Maltempo, situazione critica in Liguria. Esonda l’Entella a Chiavari, allerta a Sestri e Rapallo

Prosegue la forte ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito buona parte delle regioni del Centro-Nord tra cui la Liguria, dove si registrano danni, disagi ed allagamenti. Tra zone più colpite c'è sicuramente Chiavari, comune della città metropolitana di Genova in Liguria.

Maltempo Liguria: esondato il fiume Entella a Chiavari

La Liguria è nella morsa del maltempo. Piogge e fenomeni temporaleschi intensi, anche sotto forma di nubifragi, hanno interessato nelle ultime ore tutta la regione e in particolare Genova e Chiavari. Nel giro di poche ore sono caduti 79.4 millimetri di pioggia a Ognio, 71.4 a Sestri Levante e 68.4 a Rapallo. E ancora: 58 mm a Camogli.

Le forti e intense piogge hanno causato l'esondazione del fiume Entella che si forma nel comune di Carasco dalla confluenza di due torrenti: Lavagna e Graveglia. Le forti piogge hanno causato anche l'ingrossamento del Tigullio, comprensorio territoriale che fa parte della città metropolitana di Genova, in Liguria.

Maltempo in #Liguria. La splendida Finalborgo, a Finale Ligure. Allerta per rischio esondazioni in uno dei borghi più belli d'italia. pic.twitter.com/b3GqhQaA0O — Luca Ponzi (@luponzi) October 16, 2024

L'esondazione del torrente Entella ha colpito il comune di Chiavari con allagamenti, danni e disagi che hanno interessato la linea ferroviaria e la circolazione. Le intense precipitazioni hanno richiesto la chiusura della stazione di Chiavari per allagamenti, mentre rallentamenti si sono registrati lungo la A12 Genova-Sestri Levante e tra Genova Est e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Il Comune ha prontamente invitato tutti i cittadini a limitare gli spostamenti e in particolare ad "abbandonare i piani strada o sotto strada e salire ai piani alti degli edifici o uscire dalle zone a rischio".

Maltempo in Liguria: c'è anche un morto

La forte ondata di piogge che hanno colpito la Liguria hanno causato anche l'esondazione del vicino torrente Rupinaro con conseguenti disagi a Lavagna, comune della città metropolitana di Genova. La Protezione Civile Regionale è impegnata a tenere sotto controllo tutti i torrenti e corsi d'acqua, mentre in diversi comuni si registrano allagamenti.

Da Sori a Recco, ma anche a Sestri Levante osservati speciale il Gromolo e il torrente Petronio. Intanto si registra purtoppo anche la prima vittima: si tratta di un uomo di 75 anni di cui si era stata denunciata la scomparsa. L'uomo era uscito con un amico alla ricerca di funghi nei boschi di Borzonasca quando è stato colto di sorpresa dalle forti piogge.

Anche a Rapallo è sotto osservazione il Boate. La prima cittadina Elisabetta Ricci ha invitato tutti i cittadini alla massima attenzione: "Rimanete al sicuro, rimanete in casa, negli uffici, nei luoghi al chiuso. Tenetevi in sicurezza, rimanete collegati alle pagine istituzionali per gli aggiornamenti, stiamo monitorando ogni zona cittadina".