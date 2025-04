Maltempo Lazio: tornado, grandine e temporali. Le cause sono i cambiamenti climatici?

Gli eventi estremi registrati negli ultimi giorni nel Lazio, in particolare nelle aree di Roma Est e nel Viterbese, hanno portato a chiedersi se la Regione sia più vulnerabile di altre ai cambiamenti climatici. È davvero così?

Fenomeni estremi nel Lazio: i dati degli ultimi giorni

Il Lazio è balzato spesso alle cronache in questi ultimi giorni a causa di eventi atmosferici particolarmente intensi che hanno colpito per lo più il Viterbese e l'area di Roma Est. Il transito di aria fredda in quota ha innescato l'attivazione di celle temporalesche, che hanno originato rovesci intensi, grandinate violente e persino tornado e Funnel cloud. Ma perché sono sempre più frequenti questi eventi estremi nel Lazio? Gli esperti sostengono che non si tratti di fenomeni casuali, ma piuttosto della combinazione di alcuni fattori atmosferici che in questo periodo dell'anno rendono la regione particolarmente vulnerabile.

Today, a tornado formed north of Viterbo, Italy, alongside a strong thunderstorm. Widespread instability is affecting parts of the Peninsula as a fresh core of cold air moves through at high altitudes. [Meteo Lazio] pic.twitter.com/TAPEifRzNp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) April 27, 2025

Eventi estremi Lazio, le cause

Ma cosa favorisce l'insorgere di questi fenomeni nel Lazio, e soprattutto perché solo in questa stagione? La primavera è tipicamente legata ai contrasti termici, che quest'anno si presentano ancor più marcati. Le masse d’aria fredda che arrivano dal Nord Europa, si scontrano con il clima mite e umido del Lazio generando un'instabilità atmosferica che rappresenta il terreno ideale per lo sviluppo di temporali violenti e grandinate.

A questo si aggiungono le temperature sopra la media che hanno caratterizzato i primi giorni di aprile e che hanno favorito la formazione di una quantità maggiore di vapore acqueo nell'atmosfera. Ciò si è tradotto in una maggiore energia potenziale, capace di generare eventi estremi, come i temporali supercellulari. Quando parliamo di eventi temporaleschi, la presenza di supercelle rappresenta uno degli elementi di maggiore pericolosità, poiché queste strutture sono spesso associate alla formazione di tornado.

Cambiamento climatico responsabile degli eventi estremi del Lazio?

Gli studi e i rapporti dell'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change o Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) oggi disponibili ci dicono che il cambiamento climatico globale contribuisce alla formazione sempre più frequente e intensa dei fenomeni metereologici estremi anche nel bacino del Mediterraneo. L'energia responsabile degli eventi estremi viene alimentata dalle temperature più elevate, che favoriscono evaporazione e umidità atmosferica. Ciò significa che il verificarsi di nubifragi, tornado e temporali violenti interesserà sempre più frequentemente e intensamente anche quelle aree, come il Lazio, in cui questi fenomeni erano considerati decisamente rari.