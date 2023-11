Maltempo in Italia: nuovo stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla per sabato 4 novembre. Ecco dove

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo complice anche il passaggio della tempesta Ciaran. In diverse regioni d'Italia si sono registrati nubifragi con esondazioni di fiumi e torrenti, strade allagate e perfino vittime. La situazione è ancora d'emergenza con la Protezione Civile che ha comunicato per sabato 4 novembre uno stato di allerta meteo rossa, arancione e gialla in diverse regioni. Ecco tutte le zone a rischio.

Allerta rossa e arancione in Italia: le zone interessate dall'emergenza meteo

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerte meteo per la giornata di sabato 4 novembre 2023. Allerta meteo rossa nel Veneto per rischio idraulico nelle zone: a, Lemene e Tagliamento. Non solo, scatta anche l'allerta arancione per il rischio di piogge e nubifragi in Emilia Romagna e nelle zone: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese.

L'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia ha spinto la Protezione Civile a diramare anche l'allarme meteo per rischio idraulico nelle regioni:

Emilia Romagna : Pianura modenese, Pianura bolognese;

: Pianura modenese, Pianura bolognese; Lombardia : Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali;

: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine scatta anche l'allerta meteo arancione per rischio idrogeologico in:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese; Liguria : Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Marittimi di Levante; Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali.

Meteo, scatta l'allerta gialla in Italia per il 4 novembre 2023: ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato per sabato 4 novembre 2023 uno stato di allerta gialla in diverse regioni d'Italia. Gli effetti della tempesta Ciaran si faranno ancora sentire anche nel nostro paese con il rischio di piogge e rovesci, anche localmente intensi. Ecco le regioni interessate:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense;

: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Puglia : Salento;

: Salento; Sicilia : Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico;

: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico; Toscana: Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia.

Nella giornata di sabato 4 novembre 2023 scatta anche l'allarme meteo per il rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese;

: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese; Friuli Venezia Giulia : Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene;

: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene; Lombardia : Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano;

: Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano; Toscana : Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca;

: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Serchio-Lucca; Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano.

Infine da non sottovalutare l'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico nelle regioni e zone: