Maltempo in Veneto: tromba d’aria a Borgoricco. A4 ghiacciata dalla grandine. Danni a Vicenza e Treviso - Video

Una violenta tromba d’aria, nella giornata di sabato 23 settembre, ha devastato case, serre e molto altro a Borgoricco, in provincia di Padova. L’autostrada A4 è rimasta ghiacciata a seguito della grandinata. Il maltempo arrivato nel Nordest, ha creato molti danni in diverse zone del Veneto. Pioggia, vento e grandine hanno interessato soprattutto Padova, Treviso e Vicenza.

Maltempo in Veneto: tromba d’aria a Borgoricco - Video

A Borgoricco la tromba d'aria ha fatto saltare via tegole dei tetti dalle case e coperture dei capannoni. Abbattuti anche alberi e pali della luce. La pioggia ha creato diversi allagamenti in diverse zone di Padova e Treviso.

A Loreggia in provincia di Padova, diversi sottopassi allagati sono stati chiusi. A Camposampiero la pioggia ha creato non poche difficoltà alla circolazione. Auto bloccate anche in un sottopasso a Treviso, mentre a Resana in municipio è rimasto allagato per diverso tempo.

Tornado a Borgoricco (Padova) poco fa. È il quarto tornado in due giorni al nord Italia.

Due ragazzi rimasti feriti

Nel fine settimana, due ragazzi, uno di 26 anni e l'altra di 24, sono rimasti feriti dopo che la loro automobile è finita fuori strada a Caselle d'Altivole. I due sono stati soccorsi prontamente dal personale del Suem 118, e poi portati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La conta dei danni

Al momento non è ancora stata fatta una stima dei danni. Coldiretti ricorda che in campagna sono in atto le attività agricole stagionali come la vendemmia e la raccolta di frutta e ortaggi, e che nelle zone collinari sta per iniziare la raccolta delle olive. Il maltempo di questi giorni potrebbe aver mandato in fumo un intero anno di lavoro degli agricoltori.