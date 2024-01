Maltempo in Turchia, freddo e neve: imbiancata Istanbul - Immagini

Il Maltempo in Turchia, prima nevicata di stagione per i cittadini di Istanbul. Temperature in calo a causa di un’ondata di freddo

