Maltempo in Trentino e in Veneto: i danni causati da vento, grandine e pioggia battente

L'ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore soprattutto il Trentino e il Veneto. Si contano numerosi danni causati da: vento, grandine e pioggia battente. Ecco le ultime news che provengono dalle due regioni messe a dura prova dall'interruzione dell'anticiclone nordafricano.

Maltempo in Trentino: la situazione nelle ultime ore

A causa del maltempo in Trentino si sono verificati violenti temporali. Nella serata di ieri sono caduti al suolo, in poche ore, circa 100 mm di pioggia. La zona più colpita? Quella della Val Passiria. Si sono così verificate imponenti frane che hanno interessato anche abitazioni e arterie stradali.

La situazione più critica pare essere a San Martino di Passiria. La strada statale SS44 è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra l’albergo Quellenhof e San Martino e rimarrà così fino a nuovo avviso. A partire dalle ore cinque è stato attivato un senso unico alternato per le automobili sulla diga del Passirio, ma non possono circolare bus o mezzi pesanti. Secondo quanto comunicato dalle autorità locali: "La frana si è verificata in una zona industriale, dove sono stati sepolti diversi capannoni, macchinari e attrezzi da lavoro e i lavori di sgombero procedono a pieno ritmo".

Maltempo in Veneto: abbondanti piogge e grandine

Per il secondo giorno consecutivo il maltempo ha colpito duramente anche il Veneto. Forti piogge e grandine si sono abbattute soprattutto sulla zona di Verona e provincia. Nella città dell'amore la temperatura è crollata a soli +19°C dopo una massima di +32°C toccata nelle ore precedenti a causa dell'anticiclone nordafricano e della morsa di caldo in cui viene stretta l'Italia intera negli ultimi giorni. La pioggia caduta? In poche ore si contano:

58 mm a San Vito di Negrar,

32 mm a Marano di Valpolicella,

26 mm a Santa Maria di Negrar,

12 mm a Verona.

Il vento, la grandine e la pioggia battente hanno divelto pali della luce, rotto rami di alberi e causato danni ai tetti di alcuni immobili oltre che allagato strade e scantinati.