Maltempo: in Sicilia allagamenti, grandine e incidenti nella domenica di Pasqua

Nella domenica di Pasqua il maltempo che ha colpito la Sicilia ha provocato allagamenti e incidenti stradali. Tanti i disagi e diversi i danni. Com'è la situazione nella provincia di Palermo? Cerchiamo di capire di più cosa è successo.

Maltempo in Sicilia a Pasqua 2022: ecco cosa è accaduto

Per i vigili del fuoco è stata una domenica di Pasqua davvero molto intensa a causa del maltempo che si è abbattuto su Palermo e su tutta la provincia. Cosa è accaduto? Una violenta grandinata e pioggia battente hanno causato ben quattro incidenti stradali. In poco tempo si è paralizzata la viabilità. Il primo incidente è avvenuto sulla Palermo - Mazara del Vallo, tra Montelepre e Terrasini.Il secondo si è verificato nei pressi di Tommaso Natale sempre sulla A29. Il terzo incidente sull'autostrada Palermo Catania nella zona di Trabia e il quarto sulla statale 113, nella zona di Altavilla Milicia. In tutti e tre ci sono stati feriti e ingenti danni alle auto coinvolte.

Oltre a questo i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare tanti automobilisti bloccati dall'acqua alta. A Bagheria sono state soccorse ben tre donne che avevano cercato di attraversare un sottopasso in via Bagnera. Per finire vi sono stati anche numerosi i cortocircuiti e incendi dei contatori dell'Enel che hanno causato non pochi disservizi alla popolazione durante il giorno di Festa.

Maltempo: i danni all'aeroporto

Solo qualche settimana fa forti raffiche di vento avevano causato danni all'aeroporto di Palermo mandando in tilt il traffico aereo per diverse ore. A crollare era stata una impalcatura che aveva causato attimo di panico tra i presenti al gate. Per fortuna non si erano registrati feriti.