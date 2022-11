Maltempo in Sicilia: alcune isole delle Eolie sono isolate da 36 ore. La situazione

Il maltempo che ha colpito la Sicilia nelle ultime ore ha causato grossi danni e numerosi disagi. Alcune isole delle Eolie sono isolate da 36 ore e la pioggia, che è tornata a cadere, sembra non lasciare tregua e soprattutto non permette di stimare i danni e soprattutto ripristinare almeno la viabilità nelle strade interne.

Maltempo, alcune isole delle Eolie sono isolate: cosa sta succedendo

Piogge torrenziali, una violenta grandinata, ma soprattutto forte vento proveniente da Nord- Ovest e mare in tempesta. Sono questi i motivi per cui alcune isole delle Eolie, in Sicilia, sono isolate. L'unica nave che ha collegato l'arcipelago con la costa settentrionale della Sicilia è partita, infatti, alle 7 da Lipari in direzione di Vulcano-Milazzo mentre sono isolate completamente da 36 ore:

Alicudi

Filicudi

frazione di Ginostra



Sempre a causa del maltempo che ha colpito la Sicilia vi sono grossi problemi anche a Stromboli dove un fiume di fango, sceso ieri dalla montagna, ha reso impraticabile la strada di Piscità e altre vie dell'isola. Per l’ennesima volta si contano i danni del fiume di fango sceso, senza grossi problemi, dalla montagna “nuda” di vegetazione. Solo la presenza di una ricca vegetazione avrebbe potuto arginare, seppur in parte, infatti, la discesa a valle di fango e detriti.

A Lipari viabilità interrotta per gli allagamenti che si sono verificati nella via Tenente Mariano Amendola, a Ponte. Via Roma a due passi dalla piazzetta di Marina Corta, è diventata, invece, un vero e proprio fiume in piena. Numerosi sono i danni ad abitazioni e attività che sorgono a livello della strada a causa degli allagamenti. Vicino al cimitero, nella stradina antistante, infine, si è aperta una voragine.

La violenta grandinata: danni alle colture

Come se non bastassero i danni causati dalle piogge torrenziali, a metterci il carico da novanta è stata infine una violenta grandinata, durata circa una quindicina di minuti, con chicchi grandi come palline da ping – pong. Si sono sin da subito registrati, così, gravi danni alle colture presenti in zona oltre ai soliti danni alle auto parcheggiate all'esterno delle abitazioni e ai tetti delle case.