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Maltempo in Sardegna, trombe marine e nubifragi: crollano le temperature

Trombe marine e forti temporali colpiscono la Sardegna, con nubifragi soprattutto nel settore meridionale e lungo le coste occidentali.
Clima9 Ottobre 2026 - ore 10:45 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Un violento temporale ha colpito ieri pomeriggio il Sulcis, soprattutto nelle zone di Carbonia e Portoscuso, provocando allagamenti e disagi alla circolazione. Tra le strade interessate anche via Roma, dove l’acqua ha creato difficoltà agli automobilisti.

A Calasetta, invece, è stata avvistata una tromba marina al largo di Spiaggia Grande. Tra Carbonia e San Giovanni Suergiu sono caduti fino a 60-70 millimetri di pioggia. Il sistema temporalesco, ancora attivo nel sud-ovest della Sardegna, sta lentamente perdendo intensità, mentre da ovest si avvicina un nuovo fronte freddo.

Maltempo in Sardegna, trombe marine e nubifragi

Un’intensa attività temporalesca ha regalato immagini spettacolari nel cielo di Sinnai, dove numerosi fulmini hanno illuminato le nubi nelle ore serali. Nel frattempo, il maltempo ha investito con forza Carbonia e diverse località del Sulcis Iglesiente, dove sono stati registrati 39 millimetri di pioggia in poco tempo.

Le precipitazioni, intense e concentrate, hanno provocato situazioni di difficoltà in varie aree del territorio. Il Comune di Carbonia ha sottolineato che l’episodio si è verificato senza allerte meteorologiche della Protezione Civile regionale, il cui bollettino indicava un livello di rischio verde per l’Iglesiente.

L’accaduto dimostra come i temporali improvvisi possano causare criticità anche in assenza di avvisi ufficiali. Per fronteggiare l’emergenza, l’amministrazione comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC), incaricato di coordinare le operazioni e seguire l’evoluzione della situazione.

Le squadre competenti sono al lavoro per gestire i problemi segnalati e controllare le zone maggiormente colpite. Il Comune ha inoltre rivolto un appello ai cittadini, invitandoli a limitare gli spostamenti allo stretto necessario e a prestare attenzione alle strade invase dall’acqua, ai sottopassi e alle aree più esposte agli allagamenti.

Meteo in Italia, weekend con ancora qualche pioggia

Il vortice di maltempo che tra giovedì e venerdì attraverserà l’Italia si sposterà gradualmente verso est nel fine settimana, lasciando ancora spazio a condizioni instabili su diverse regioni. Sabato, tra Marche, Abruzzo e basso Lazio, saranno possibili rovesci più frequenti nel pomeriggio e in serata.

Al Sud sono attese precipitazioni intermittenti, localmente accompagnate da temporali, con graduale attenuazione dei fenomeni dalla sera. La Sicilia centro-occidentale e la Sardegna avranno condizioni generalmente più asciutte, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le correnti soffieranno con una certa intensità e le temperature saranno in diminuzione al Sud e lungo le regioni adriatiche.

Domenica sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche generalmente stabili su gran parte dell’Italia, con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Nord si prevedono maggiori addensamenti sul Levante Ligure, dove potranno verificarsi deboli piogge a carattere intermittente. In serata le nuvole aumenteranno sulla Pianura Padana centro-orientale e sulle Alpi orientali, con possibili brevi precipitazioni tra l’alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia.

Al Centro si alterneranno schiarite e annuvolamenti su Toscana e regioni adriatiche, ma senza fenomeni di rilievo. Al Sud e in Sardegna il tempo sarà prevalentemente soleggiato, mentre sulla Puglia persisterà una certa variabilità, accompagnata dalla possibilità di qualche breve piovasco.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Ottobre ore 13:23

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