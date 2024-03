Maltempo in Puglia: tornado nella zona di Otranto

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia nell'ultima settimana, dopo aver colpito le regioni del Nord, ha interessato anche il Centro-Sud. Diverse le regioni che hanno dovuto fare i conti con piogge battenti e nubifragi con danni e disagi di vario tipo. Tra queste c'è anche la Puglia dove nelle ultime ore è stato avvistato un tornado nella zona di Otranto.

Otranto, tornado nel Salento in Puglia: la situazione

Il maltempo colpisce anche la Puglia con temporali, grandinate e nubifragi. Non solo, nelle ultime ore è stato avvistato anche un tornado in provincia di Lecce, per la precisione nella zona di Otranto. Il tornado o tromba d'aria, in meteorologia è un fenomeno che si manifesta come una nube a imbuto con la condensazione dell'aria e si presenta con la base di un cumulonembo senza necessariamente arrivare al suolo. Nella zona di Otranto il tornado è stato avvisato in mare come testimoniano le immagini postate sui social. Un cono dalle grandi dimensioni è stato avvisato in mare aperto tra la zona di Otranto e Uggiano la Chiesa.

Negli ultimi giorni sono state diverse le trombe marine avvistate lungo il basso Leccese adriatico, tra cui segnaliamo quella in località Guardiola nei pressi di Tricase dove è stato diramato anche uno stato di allerta.

Maltempo in Puglia: piogge e grandinate

Forti temporali e grandinate in Puglia. La regione è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha fatto registrare disagi in diverse zone. Nella località di Veglie, in provincia di Lecce, c'è stata una intensa grandinata, ma piogge e rovesci nelle ultime ore hanno interessato anche le zone del Gargano, Basilicata, Murge e medio-bassa Puglia.