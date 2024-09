Maltempo in Puglia: Leccese e Gargano sott’acqua | FOTO e VIDEO

Il maltempo nelle ultime ore non ha risparmiato la regione Puglia dove si sono registrati fortissimi temporali nelle zone del Gargano e del Leccese. Nel giro di poche ore è caduta tanta di quell'acqua con una serie di disagi da richiedere anche la chiusura temporanea di un tratto di strada. La situazione.

Maltempo in Puglia: danni e disagi nel Gargano

Nella sera di martedì 24 settembre un violento nubifragio ha colpito la zona del Gargano in Puglia. Forti ed abbondanti piogge hanno completamente allagato la strada provinciale che collega Mattinata a Vieste chiusa al traffico per la presenza di fango e detriti. L’Anas ha chiuso temporaneamente la strada provinciale per rimuovere fango e detriti portati dalle piogge.

Due turisti tedeschi e una coppia sono rimasti bloccati nelle proprie automobili, ma sono stati messi in salvo dai carabinieri. Le forti piogge hanno causato l'esondazione del canale Perazzeta come spiegato dal sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti: «l’acqua ha invaso villaggi e camping del lungomare Mattei della cittadina garganica. Uno in particolare ha avuto i danni maggiori».

Il primo cittadino ha poi aggiunto: «sul canale andava fatta maggiore manutenzione. La responsabilità di tale manutenzione è del consorzio di bonifica del Gargano che dovrebbe intervenire prima che si verifichino episodi simili». Fortunatamente nella mattinata la circolazione è tornata alla normalità. A confermarlo il sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti: «come la situazione attualmente sia sotto controllo e che anche i tecnici della provincia siano al lavoro per liberare parte dei detriti ancora presenti lungo la strada provinciale 53».

Puglia, piogge ed allagamenti anche nel Salento

Anche la zona del Salento, la regione storica, geografica e culturale della Puglia che costituisce il tacco dello stivale italiano ed è la zona più orientale d'Italia è stata interessata da una forte ed intensa ondata di maltempo. Ricordiamo che nella Regione Puglia era stata diramata per martedì 24 settembre l'allerta meteo gialla per rischio idraulico ed idrogeologico nelle zone: Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento.

Disagi dovuti al maltempo si sono registrati ad Alliste, Tricase e Taurisano, ma anche lungo la statale dove è caduto anche un albero. Danni ancora più importanti a Marina di Andrano dove le forti piogge hanno distrutto un tratto del lungomare delle Agavi.