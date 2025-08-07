Meteo, che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Le tendenze
Dopo una fase di maltempo piuttosto intensa, secondo le previsioni meteo che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Ecco tutte le tendenze per i prossimi giorni ora che l’alta pressione è tornata a occupare stabilmente l’area mediterranea e parte del continente europeo ripristinando sull’Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato.
Previsioni meteo: che tempo farà in vista del Ferragosto?
Ormai, visto che la metà del mese di agosto si avvicina a passi da gigante, tutti si chiedono che tempo farà in vista del Ferragosto? Le gite al mare o in montagna, le grigliate all'aperto, i gavettoni e le varie sagre o feste di paese possono sperare sul sole e sul caldo? Pare proprio di sì. Siamo in una fase di piena ripresa dell’estate, dopo la parentesi turbolenta che ha segnato il tempo sull’Italia tra fine luglio e inizio agosto. Le temperature sono in graduale rialzo. Dapprima la colonnina di mercurio si fermerà su valori intorno alla media o di poco oltre, ma con la prospettiva di un’impennata a partire dalla giornata di venerdì.
Nel weekend di San Lorenzo è prevista l’espansione verso l’Italia e l’Europa della componente nord africana dell’anticiclone che darà il via alla quarta ondata di calore della stagione. Le temperature prima di Ferragosto arriveranno a toccare e a superare i 35 gradi.
Questa fiammata africana potrebbe durare, secondo le ultime tendenze, dai 7 ai 10 giorni accompagnandoci almeno fino a Ferragosto o poco oltre.
Ferragosto all'insegna del caldo?
Ferragosto sarà all'insegna del grande caldo? Pare di si. Gli ultimi aggiornamenti confermano che la prossima ondata di caldo sarà diffusa e insistente che prenderà il via tra sabato 9 e domenica 10 agosto e proseguirà per una decina di giorni. I vacanzieri troveranno pertanto tempo stabile e soleggiato. Anche in montagna la probabilità che si sviluppino annuvolamenti significativi sembra piuttosto bassa.