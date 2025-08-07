Meteo, che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Le tendenze

FacebookInstagramXWhatsApp

Caldo in aumento su tutta l'Italia. Arriva dal weekend di San Lorenzo la quarta fiammata. Attendiamo temperature tra i 35 e i 40 gradi. Ecco per quanto tempo
Dopo una fase di maltempo piuttosto intensa, secondo le previsioni meteo che tempo farà in vista del Ferragosto 2025? Ecco tutte le tendenze per i prossimi giorni ora che l’alta pressione è tornata a occupare stabilmente l’area mediterranea e parte del continente europeo ripristinando sull’Italia condizioni di tempo stabile e soleggiato.

Previsioni meteo: che tempo farà in vista del Ferragosto?

Ormai, visto che la metà del mese di agosto si avvicina a passi da gigante, tutti si chiedono che tempo farà in vista del Ferragosto? Le gite al mare o in montagna, le grigliate all'aperto, i gavettoni e le varie sagre o feste di paese possono sperare sul sole e sul caldo? Pare proprio di . Siamo in una fase di piena ripresa dell’estate, dopo la parentesi turbolenta che ha segnato il tempo sull’Italia tra fine luglio e inizio agosto. Le temperature sono in graduale rialzo. Dapprima la colonnina di mercurio si fermerà su valori intorno alla media o di poco oltre, ma con la prospettiva di un’impennata a partire dalla giornata di venerdì.

Nel weekend di San Lorenzo è prevista l’espansione verso l’Italia e l’Europa della componente nord africana dell’anticiclone che darà il via alla quarta ondata di calore della stagione. Le temperature prima di Ferragosto arriveranno a toccare e a superare i 35 gradi.

Questa fiammata africana potrebbe durare, secondo le ultime tendenze, dai 7 ai 10 giorni accompagnandoci almeno fino a Ferragosto o poco oltre.

Ferragosto all'insegna del caldo?

Ferragosto sarà all'insegna del grande caldo? Pare di si. Gli ultimi aggiornamenti confermano che la prossima ondata di caldo sarà diffusa e insistente che prenderà il via tra sabato 9 e domenica 10 agosto e proseguirà per una decina di giorni. I vacanzieri troveranno pertanto tempo stabile e soleggiato. Anche in montagna la probabilità che si sviluppino annuvolamenti significativi sembra piuttosto bassa.

