Maltempo in Lombardia: frana sulla statale 36 tra Ballabio e Lecco

La pioggia battente delle ultime ore in Lombardia ha fatto registrare una serie di danni e disagi. In particolare sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio sono caduti diversi massi franati dalla montagna a causa delle forti piogge di questi giorni.

Massi sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio in Lombardia

L'ondata di maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Lombardia ha causato una serie di danni nel Lecchese dove è franata una montagna lungo la statale 36 dir Lecco-Ballabio. Alcuni massi di notevoli dimensioni, infatti, si sono staccati dalla montagna nei pressi della galleria Giulia colpendo un veicolo che transitava lungo la strada. Per fortuna le due persone a bordo del furgoncino, uno zio e nipote di 66 e 24 anni, sono riusciti a mettersi in salvo.

Sul luogo della frana poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con i tecnici Anas. La strada, per via della caduta massi, è interrotta e l'unico collegamento con la Valsassina è possibile tramite la vecchia provinciale.

Ieri mattina frana di massi giganti sulla statale per la Valsassina Lecco-Ballabio in prossimità di galleria Giulia. Fortunatamente non si registrano vittime. Il traffico è interrotto tuttora.

Il video della frana sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio

Una tragedia sfiorata sulla statale 36 dir Lecco-Ballabio in Lombardia nei pressi della galleria Giulia dove alcuni massi della montagna sono caduti a causa delle piogge degli ultimi giorni. Un furgone è stato colpito in pieno da uno dei massi, ma fortunamente i due passeggeri sono riusciti a salvarsi. Zio e nipote, due fruttivendoli, sono stati prontamente soccorsi e accompagnati al Pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco per alcuni controlli e accertamenti. "Siamo vivi per miracolo" le parole dei due sopravvissuti che con il loro furgone stavano uscendo dalla galleria Giulia quando è franata la montagna.

Imponente frana sulla Lecco-Ballabio, colpita un'auto e bloccata una galleria. Non ci sono feriti

Al momento la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni con i tecnici di Anas e Regione Lombardia al lavoro per ripristinare quanto prima la circolazione e la riapertura della statale visto che al momento l'unico collegamento possibile con Valsassina è garantito dalla vecchia provinciale.