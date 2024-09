Maltempo in Italia: allagamenti in Molise, vento forte in Campania e lampi in Piemonte

Una ondata di maltempo ha colpito l'Italia provocando allagamenti in Molise, portando vento forte in Campania e molti lampi in Piemonte. In diverse regioni italiane si è dovuto fare i conti con grossi disagi dovuto alla pioggia battente, alla grandine, al vento e ai lampi. Nel Lazio, soprattutto a Roma, il forte nubifragio, ha causato parecchi danni e mandato in tilt anche la circolazione dei treni. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto.

Maltempo in Italia: la situazione in Molise

A causa del maltempo sull'Italia, in Molise si sono verificati, nelle ultime ore, forti temporali che hanno provocato allagamenti e disagi soprattutto sul litorale. Diverse chiamate sono giunte ai Vigili Del Fuoco; molte di esse erano per auto in panne, allagamenti di scantinati o alberi divelti.

Il Lido di Campomarino, in provincia di Campobasso, è stato invaso dall’acqua.

Si sono registrati oltretutto diversi problemi alla viabilità soprattutto sulla Strada Provinciale 40 a Portocannone, sempre in provincia di Campobasso, dove l' asfalto è stato divelto a causa di fulmine che si è abbattuto in zona.

Maltempo in Piemonte: lampi a Torino

Il maltempo in Piemonte ha portato grossi fulmini a Torino. Il temporale che si è abbattuto sulla città è sopraggiunto insieme a forti piogge e vento. Analoghe situazioni, con tuoni, fulmini, vento forte e acqua battente, si sono verificate anche a:

Grugliasco,

Rivalta

Rivoli

Trana

Maltempo in Campania: il fotte vento abbatte decine di alberi sulla costa

Il maltempo in Campania ha colpito la provincia di Napoli con pioggia battente. Sono caduti, infatti, in poco tempo: 26mm a Castellammare di Stabia, 18mm a Sorrento, 11mm sul Vesuvio, 20mm a Salitto, 18mm a Roccadaspide e per finire ben 15mm a Salerno.

A causare i maggiori disagi è stato il vento forte. Numerosi gli alberi abbattuti che hanno causato danni alla vibilità e alle auto in sosta.