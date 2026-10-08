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Maltempo in Friuli Venezia Giulia: piogge battenti e temporali tra Carso e litorale, caduti fino a 80 mm nella notte

Ottanta millimetri di pioggia sul Carso di cui sessanta caduti solo nelle prime tre ore. Sessantacinque millimetri a Grado. Ecco i dati del forte maltempo che nelle ultime ore ha colpito soprattutto la zona costiera del Friuli Venezia Giulia.
Clima8 Ottobre 2026 - ore 15:14 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una forte ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore con piogge battenti e forti temporali. Le zone più colpite? Quelle del Carso e del litorale o meglio della fascia costiera, dove sono caduti fino a 80 mm di pioggia nella notte. Ecco cosa è accaduto e le ultime news che giungono dalle diverse località della regione.

Maltempo in Friuli Venezia Giulia: pioggia battente e forti temporali

Così come preannunciato dalle previsioni e dalle varie allerte, è arrivato il maltempo sull'Italia. In Friuli Venezia Giulia si sono già verificate, la scorsa notte, diverse criticità. Piogge battenti e forti temporali hanno causato problemi in diverse città, ma la zona più colpita pare essere quella della fascia costiera.

Cosa è accaduto? La fase di grande instabilità sul Friuli Venezia Giulia è stata provocata dall'afflusso di correnti umide sudoccidentali in quota e da un moderato vento di Scirocco al suolo. Si sono così formati rovesci temporaleschi sul mare e lungo la costa, che con il passare delle ore, si sono poi spostati verso le aree dell'entroterra. Ecco spiegato il motivo per cui le precipitazioni più intense hanno interessato soprattutto il Carso e la fascia costiera e in particolar modo la località di Grado.

Sul Carso i pluviometri hanno registrato fino a 80 millimetri di pioggia di cui, quasi 60 millimetri sono caduti in sole tre ore. Ecco perché, vista tale quantità, si parla di temporali intensi e pioggia battente. A Grado, invece, sono caduti ben 65 millimetri. Nella bassa pianura orientale invece sono stati registrati tra i 10 e 30 millimetri di pioggia.

Le previsioni per le prossime ore

Nella giornata di oggi sono attesi, secondo il bollettino della Protezione Civile e le ultime news meteo, ulteriori temporali. Pioggia battente e vento andranno a esaurirsi solo nella mattinata di venerdì quando sono previste le ultime piogge abbondanti sulla fascia occidentale della regione.

Proprio nella giornata di venerdì 9 ottobre vi saranno nuvole in gran parte d’Italia, ma con graduali schiarite al Nord Ovest e Venezie. Piogge sparse tra Nord Est, Lombardia Orientale e gran parte del Centro-Sud e Isole, più intense e insistenti nel versante tirrenico, con la possibilità di temporali localmente anche di forte intensità; al mattino qualche scroscio di pioggia anche sul Levante Ligure.

Poi cosa accadrà? L’intensa perturbazione che sta per investire il nostro Paese, sabato 10 attraverserà le regioni del Sud per poi allontanarsi definitivamente dalla penisola.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 17:09

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