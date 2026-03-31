Maltempo in Emilia-Romagna: notte di neve e grandine. Chicchi anche a Bologna | FOTO

Un'intensa ondata di maltempo durante la notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo 2026 ha interessato l'Emilia Romagna. La situazione climatica caratterizzata da temperature e scenari tipicamente invernali ha visto cadere pioggia, neve e grandine.

Emilia Romagna colpita dal maltempo

Erano le 3 di questa notte, quando la città di Bologna è apparsa imbiancata dalla grandine e dalla neve venuta giù durante le prime ore di oggi, martedì 31 marzo 2026.

La grandine è apparsa non solo nel capoluogo emiliano ma anche anche nelle località di Forlì e Faenza. La situazione non è apparsa diversa anche per la cittadina di San Giovanni in Persiceto, dove dopo una grandinata iniziale è caduta anche la neve.

Freddo, grandine e neve

Verso le ore 6, dopo circa tre ore dai primi fiocchi di neve, il freddo si è spostato sulle alture dell'Appennino, imbiancando appunto località come Ravenna e Forlì. Con il passare delle ore, la neve è arrivata anche nella zona collinare, solitamente considerata bassa per essere interessata da nevicate soprattutto durante questo periodo dell'anno.

La neve venuta giù ha infatti raggiunto i 450-550 metri di altitudine. L'ondata di maltempo, che ha colpito in queste ore l'Emilia Romagna e che è caratterizzata in modo particolare da temperature gelide, è causata dall’intenso vortice di bassa pressione che in queste ore sta interessando diverse aree della Penisola.

Il clima nei prossimi giorni

Stando a quanto riportano i dati, il vortice rimarrà nel nostro Paese fino a giovedì 2 aprile. Il clima sarà dunque caratterizzato da venti molto forti, mari agitati e temperature inferiori alla media stagionale per diverse regioni del Centro/Sud.

Non mancheranno nevicate in alcuni punti lungo l'Appennino. La settimana di Pasqua sarà quindi caratterizzata per una prima parte da un clima piuttosto freddo con perturbazioni in gran parte dello Stivale.