Maltempo in Emilia Romagna: danni e disagi, tra grandine e allagamenti

Allagamenti e danni ieri a Crevalcore, a seguito di un violento temporale accompagnato da grandine che ha colpito il Bolognese. E un anno di distanza dall'alluvione devastante dello scorso maggio 2023, è tornata la paura tra gli abitanti della regione Emilia Romagna.

Meteo, maltempo in Emilia Romagna: danti i danni e i disagi

Le immagini del maltempo di ieri catturano perfettamente la preoccupazione e lo sgomento dei cittadini, come evidenziato dai post sui social network. Strade completamente allagate, con l'acqua che ha raggiunto diversi centimetri di altezza, alberi caduti che ostruivano la strada a pochi metri dalle auto in transito, marciapiedi sradicati, disagi e molte preoccupazioni per i residenti di Crevalcore.

Nonostante l'intensità differente, lo scenario ha evocato nella mente di tutti le immagini della tragedia dello scorso maggio che colpì la Romagna e parte dell'Emilia. Numerosi i commenti preoccupati sui social da parte dei cittadini, tra richieste di informazioni sulla situazione, controlli sulla sicurezza di amici e familiari, e segnalazioni di danni ingenti.

Nubifragio a Mordano, strade e campi allagati

L'anno scorso, tra il 16 e il 17 maggio, si verificò un'alluvione. Oggi, un intenso temporale ha interessato Mordano e, in misura minore, anche la frazione di Bubano.

"Vi sconsiglio di uscire in strada. Molti percorsi sono inagibili a causa del nubifragio," ha postato sui social il sindaco Nicola Tassinari. I disagi maggiori si sono registrati tra via Zaniolo e il centro abitato di Mordano. In particolare, via Roma, via Lama, via Nuova e via Buttacece risultano impraticabili. Via Cavallazzi, invece, è stata resa di nuovo transitabile, ma per chi arriva da Imola è consigliabile prendere la Selice. Anche la biblioteca di Mordano ha subito danni a causa dell'acqua infiltratasi dal tetto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autobotte e jeep, supportati dalla Protezione Civile.

Maltempo Emilia Romagna, temporale a Faenza: grandine e allagamenti

Un forte temporale stazionario persiste da ore a nord di Faenza, nella provincia di Ravenna, causando allagamenti, caduta di grandine e intense raffiche di vento. Nella zona, ha già accumulato oltre 60 mm di pioggia. Tra le rilevazioni più significative fino a questo momento, registriamo: 61 mm a Lugo, 43 mm a Solarolo, 39 mm a Cotignola, 30 mm a Bizzuno di Lugo e 25 mm a Fusignano. L'intensa perturbazione ha provocato l'inondazione di campi nelle aree tra Faenza, Lugo, Bagnacavallo, Cotignola e Russi.