Maltempo in Calabria, Montebello Jonico in difficoltà: frana a Fossato Jonico, si va verso lo stato di calamità naturale - Immagini

Il maltempo torna a mettere a dura prova la Calabria. Tra i territori maggiormente colpiti dalle intense piogge dei giorni scorsi c’è Montebello Jonico, in provincia di Reggio Calabria, dove si sono verificati danni e disagi alla viabilità.

La situazione più delicata a si è verificata nella località di Fossato Jonico, dove una frana ha portato detriti e materiale roccioso fino alle abitazioni del centro città.

Calabria: il maltempo causa una frana a Fossato Jonico

L’episodio più significativo di questa intensa ondata di maltempo che si è abbattuta nei giorni scorsi sulla Calabria si è verificato a Fossato Jonico, dove una porzione del versante del monte Lungìa ha ceduto riversando materiale verso il centro abitato. Danneggiate alcune vetture parcheggiate lungo le strade. Fortunatamente, non risultano al momento persone ferite.

Criticità dovute dal maltempo sono state segnalate anche a Saline Joniche, Montebello, Masella e Borgata Rocca. La località di Borgata Rocca sarebbe rimasta isolata per diverso tempo a causa delle difficoltà nei collegamenti. A rendere la situazione ancora più complicata è soprattutto la presenza di materiale roccioso e detriti lungo le carreggiate.

Avviati gli interventi di messa in sicurezza

L’amministrazione comunale si attivata immediatamente affidando a una ditta l’incarico di effettuare gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi climatici. Le operazioni dovranno verificare la presenza di materiale instabile sui versanti, in modo da escludere ogni pericolo.

Verso lo stato di calamità naturale: situazione resta da monitorare

L’entità dei danni che si sono verificati in diverse aree ha spinto, nei giorni scorsi, il Comune a valutare la richiesta dello stato di calamità naturale. L’attenzione ora resta concentrata sulle condizioni dei versanti e sui collegamenti stradali, soprattutto nei tratti interessati dalle frane.

Per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre, il bollettino meteo nazionale diramato dalla Protezione civile indica un’allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e temporali in diversi settori della Calabria, in modo particolare sul versante tirrenico. Ovviamente, le condizioni climatiche locali possono variare.

Per i residenti e per chi deve spostarsi nella zona, resta fondamentale attenersi alle indicazioni del Comune e della Protezione civile, evitando le strade interessate da smottamenti o non ancora verificate.