Maltempo in arrivo sull’Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi nelle prossime ore

Nubifragi al Centro - Sud da oggi a mercoledì. Giovedì piogge intense soprattutto al Nord-Est per colpa dell'arrivo di una seconda perturbazione nel giro di pochi giorni sull'Italia. Da venerdì il tempo migliora sul nostro Paese
Clima21 Ottobre 2025 - ore 12:32 - Redatto da Meteo.it
Il maltempo in arrivo sull'Italia porterà nelle prossime ore piogge e temporali in molte regioni e un conseguente, ma temporaneo, calo termico. Dove? Cosa ci dobbiamo aspettare? Ecco le ultime previsioni meteo con tutti i dettagli sulle condizioni del tempo.

Previsioni meteo, maltempo sull'Italia: ecco dove sono attesi i nubifragi

Le ultimissime previsioni meteo descrivono meglio dove colpirà il maltempo nelle prossime ore in Italia. Si attendono forti temporali e anche nubifragi a causa della perturbazione numero 4 di ottobre che sta attraversando la nostra Penisola. Nella giornata di oggi, martedì 21 ottobre 2025, il maltempo sarà concentrato soprattutto sulle regioni del Centro-Sud e, specialmente nella prima parte del giorno, anche su diverse aree del Nord-Est, mentre il Nord-Ovest verrà per lo più risparmiato da nuove piogge. Sempre oggi dovremo fare i conti con un temporaneo e leggero calo termico che coinvolgerà gran parte del Centro-Sud.

La giornata di domani, mercoledì 22 ottobre 2025, vedrà altre piogge nelle regioni centrali e meridionali ma, con la perturbazione in fase di allontanamento. Dovremo fare i conti con fenomeni meno diffusi e insistenti.

Nella giornata di giovedì 23 ottobre un’altra perturbazione causerà un nuovo diffuso peggioramento del tempo al Nord e nelle regioni tirreniche, con piogge che localmente potrebbero risultare anche intense. Solo venerdì 24 la situazione migliorerà su tutta l'Italia perché anche questa seconda perturbazione abbandonerà il nostro Paese.

Meteo, piogge intense da martedì a venerdì

Nello specifico secondo le previsioni meteo oggi, avremo cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso in gran parte d’Italia. Al mattino piogge sparse al Nord-Est e nelle regioni centrali, con possibili temporali tra bassa Toscana e Alto Lazio. Nel pomeriggio altre piogge su:

  • Friuli Venezia Giulia,
  • Alto Lazio,
  • gran parte del Centro,
  • Campania,
  • Calabria Tirrenica,
  • interno della Sicilia,
  • Sardegna Meridionale.

In serata si potranno verificare rovesci e temporali sparsi su gran parte del Sud; a carattere più isolato qualche pioggia anche su Valle d’Aosta, Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Sardegna.

Domani, 22 ottobre, avremo piogge sparse al Sud, soprattutto nelle prime ore della giornata e tra i settori tirrenici e la Puglia centro-meridionale. Altrove prevalenza di nubi con qualche schiarita tra Sardegna e regioni centrali. Nel resto del Centro-Nord le nuvole saranno associate a possibili precipitazioni a su Alpi occidentali, alto Adriatico, Sardegna occidentale e soprattutto sulla Liguria orientale con possibili rovesci o temporali tra levante ligure e l’alta Toscana.

Giovedì prenderà il via con piogge sul Nord-Ovest, poi nel pomeriggio le piogge diverranno diffuse e localmente intense sul Nord-Est, nell’area del Levante Ligure e sull’alta Toscana. Qualche pioggia sarà possibile anche sul resto della Toscana, in Campania, la sera fino al Lazio. Nel corso del giorno si assisterà ad un deciso rinforzo dei venti occidentali sui mari a ponente della penisola; entro sera clima più ventoso anche al Centro Sud. Nella notte rovesci sul settore tirrenico della Calabria.

Ultimo aggiornamento Martedì 21 Ottobre ore 14:00

