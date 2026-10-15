Maltempo in Grecia, tragedia a Rodi: un uomo muore dopo che l’auto finisce in mare

Anche la Grecia è stata colpita negli ultimi giorni da una fortissima ondata di maltempo con piogge e temporali di eccezionale intensità che hanno interessato in particolare le isole. Proprio a Rodi si è registrata una tragedia con la morte di un uomo.

Piogge e temporali in Grecia: a Rodi si registra una vittima

Il Servizio Meteorologico Nazionale greco (EMY) nelle ultime ore aveva inalzato il livello di allerta meteo per il rischio di violenti temporali, grandinate e forti venti fino al grado 10 della scala Beaufort. Tra le zone più a rischio le aree costiere e le isole che hanno dovuto affrontare le situazioni più critiche. Allerta meteo rossa all'isola di Eubea, mentre allerta arancione diramata sulle isole Ionie di Leucade, Cefalonia e Zante, manche per la parte occidentale della Grecia Centrale e per le zone occidentale e meridionale del Peloponneso.

Δραματικές εικόνες στο νησί της Ρόδου παρασύρονται αυτοκίνητα στην θάλασσα.



Βίντεο : Axantek pic.twitter.com/YzL3t1cTO5 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 14, 2026

Anche nella penisola Calcidica è stato diramato lo stato di allerta per forti temporali che hanno interessato anche le isole Sporadi e le Cicladi. Tra le zone più colpite c'è l'isola di Rodi che ha dovuto fare i conti una violenta ondata di maltempo. Piogge e temporali hanno causato allagamenti, disagi e criticità, ma anche una vittima. Si tratta di un uomo, il cui corpo è stato individuato sulla spiaggia di Stegna, ad Archangelos, sull'isola di Rodi.

Maltempo a Rodi, uomo di 62 anni trascinato in mare

A recuperare il corpo oramai senza vita dell'uomo è stata la Guardia Costiera. La vittima, contrariamente alle prime informazioni, non è stato un giovane di 25 anni, ma un uomo di 62 anni che lavorava in una struttura alberghiera. Durante un violento nubifragio l'automobile dell'uomo è stata trascinata in mare.

Climate change is causing an increase in rainfall intensity.



This is Rhodes, Greece. Lots more of us around the world will experience this soon. pic.twitter.com/soKS49KPNi — Matthew Todd 🌏🔥 (@MrMatthewTodd) October 14, 2026

Le autorità hanno invitato la popolazione di Rodi e delle altre isole dell'Egeo a limitare gli spostamenti, poiché le forti piogge hanno provocato allagamenti stradali e l'esondazione di alcuni corsi d'acqua.