Maltempo, grandine gigante in Francia: chicchi da 6 cm colpiscono la Loira e il Rodano

Weekend di pioggia e temporali in Francia. Violenti grandinate sono state registrate in particolare nella zona centrale. In particolare, nella giornata del 1° giugno violenti temporali hanno colpito l’area settentrionale del dipartimento della Loira e alcune zone del Rodano, causando intensi fenomeni di grandine con chicchi di notevoli dimensioni.

Temporali violenti in Francia, grandinata da record

Tra i centri maggiormente interessati dal violento episodio di maltempo figura il comune di Chandon, dove si sono registrate grandinate con chicchi dal diametro tra i 5 e i 6 centimetri. Dimensioni di questo tipo sono in grado di provocare seri danni a veicoli, tetti, strutture agricole come serre e campi coltivati. I fenomeni si sono verificati nel tardo pomeriggio, quando una cella temporalesca ha attraversato rapidamente l’area, sprigionando una forza distruttiva considerevole.

Un altro comune colpito da grandinate particolarmente intense è stato Saint-Nizier-sous-Charlieu, anch’esso situato nel settore settentrionale del dipartimento. Qui, le precipitazioni grandinigene, alimentate da forti correnti ascensionali, sono state accompagnate da numerosi fulmini e violente raffiche di vento. Gli abitanti della zona hanno segnalato vetri rotti, parabrezza danneggiati, orti devastati e una generale sensazione di paura per l’intensità e la rapidità con cui l’evento si è manifestato.

⚡ Autre cliché impressionnant des gros grêlons qui ont frappé le nord de la Loire en cette fin d'après-midi de dimanche, ici sur la commune de Saint-Nizier-sous-Charlieu. (© Delphine Mnd) pic.twitter.com/co0QQOvbcv — Météo Express (@MeteoExpress) June 1, 2025

Spostandosi più a sud, nel dipartimento del Rodano, si è verificato un ulteriore episodio significativo di grandine nel comune di La Gresle. Anche qui si è trattato di temporali a rapida evoluzione verticale, generati dall'interazione tra masse d’aria calda e umida in risalita dal Mediterraneo e un afflusso più fresco in quota proveniente da nord-ovest. Questo marcato contrasto tra le diverse masse d’aria ha favorito lo sviluppo di condizioni atmosferiche instabili, ideali per la formazione di chicchi di grandine di notevoli dimensioni.

⚡ De forts orages frappent le nord de la Loire et du Rhône avec de gros grêlons localement, comme ici sur la commune de La Gresle. (© Arlette Guilloud) pic.twitter.com/Ef50a9gRT7 — Météo Express (@MeteoExpress) June 1, 2025

Grandinate devastanti: perché si formano chicchi così grandi

L’episodio si inserisce in un quadro più ampio di marcata instabilità atmosferica che ha interessato l’Europa occidentale tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. L’afflusso di masse d’aria calda provenienti dal Nord Africa ha contribuito a creare condizioni fortemente instabili, ulteriormente esacerbate dall’ingresso di aria più fredda in quota, dando origine a fenomeni convettivi intensi e localizzati.

Le previsioni meteo avevano già evidenziato la possibilità di formazione di supercelle temporalesche nel centro della Francia, con elevate probabilità di grandinate di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Le immagini radar e i filmati condivisi dalla popolazione confermano la presenza di imponenti nubi a incudine e di violenti rovesci di grandine concentrati in aree ristrette.