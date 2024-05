Maltempo Friuli Venezia Giulia: forti piogge allagano case e strade, le news

Una notte di piogge e temporali intensi in Friuli Venezia Giulia. Disagi in diverse zone per allagamenti che hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. La situazione.

Allagamenti e danni in Friuli Venezia Giulia per piogge e maltempo

Una forte ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, aveva comunicato per la giornata di oggi, venerdì 31 maggio, uno stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali in diverse zone della regione. Così è stato, visto che nella notte si sono registrati rovesci e fenomeni temporaleschi intensi che hanno causato allagamenti in diverse zone della Regione. A Lignano, intorno alle ore 5 del mattino, si sono registrati allagamenti per le strade, ma anche nelle cantine e nei box: 50 le chiamate ricevute dai Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire in soccorso ai cittadini.

Una nuova fase di maltempo porta precipitazioni a prevalente carattere temporalesco,localmente anche di forte intensità,sulle Regioni settentrionali. Allerta in Lombardia,Veneto,Trentino-Alto Adige,Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia e Piemonte. pic.twitter.com/d86oUarYoj — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) May 30, 2024

Anche nel Sanvitese si sono registrate piogge intense e grandinate che hanno interessato principalmente le frazioni di Gleris e Savorgnano dove l'accumulo di acqua ha causato l'allagamento di diverse abitazioni. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Maltempo Friuli Venezia Giulia, ultim'ora oggi: danni anche a Trieste

Danni e disagi per la forte ondata di maltempo anche a Trieste in Friuli Venezia Giulia dove le piogge battenti e continue hanno fatto saltare tombini e in alcune zone è andata via anche la corrente. Il Dipartimento della Protezione Civile, infatti, aveva diramato per venerdì 31 maggio lo stato di allerta meteo per piogge e temporali nelle zone: frazioni di Gleris e Savorgnano. Non solo, l'allerta meteo è stata emessa anche per possibile rischio idrogeologico nelle zone Bacino di Levante/Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene.

Nelle ultime 6 ore è caduta tanta di quell'acqua in Friuli Venezia Giulia da far registrare un vero e proprio record in diverse zone. Dati alla mano: 5- 10 mm sul Tarvisiano e sulle Alpi Carniche, di 10-25 mm sul resto della regione.