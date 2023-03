Maltempo, forti piogge in Toscana: crolla un pezzo della mura a Lucca

Foto da NoiTv Lucca

La Toscana è nella morsa del maltempo. Negli ultimi giorni piogge e rovesci hanno fatto registrare ingenti danni anche nella città di Lucca dove è crollato un muro di contenimento intorno alle mura.

Mura di Lucca: crollato una parte del muro di contenimento

Il maltempo delle ultime ore ha fatto registrare in Toscana il crollo di una porzione del muro di contenimento sulle mura di Lucca. Attimi di paura nella città toscana sulle rive del fiume Serchio, dove è crollato un muro di contenimento delle mura di Lucca, nel tratto fra Porta Sant'Anna e il baluardo San Regolo, a ridosso della ex manifattura. Un lungo tratto del muro di contenimento esterno si è completamente staccato cadendo in strada, mentre altre decine di metri riversano in condizioni pericolanti.

Il motivo del crollo è legato al maltempo che negli ultimi giorni si è abbattuto in zona facendo registrare danni di vario tipo. La caduta del muro di contenimento è sicuramente un campanello di allarme da non sottovalutare per lo stato della cinta rinascimentale. Al momento l'intera area è stata delimitata.

Maltempo in Toscana: a rischio le mura di Lucca

Il crollo di un pezzo del muro di contenimento delle mura di Lucca, considerate il maggior esempio in Europa di mura costruite secondo i principi della fortificazione alla moderna che si sia conservata completamente integra in una grande città, ha provocato tanta paura e sconcerto tra i cittadini che hanno sempre considerato le mura della città come qualcosa di solido e indistruttibile.

Dopo il crollo per la sicurezza pubblica della fortezza sono stati piazzati dei new jersey rossi e bianchi in modo per tenere i pedoni ben lontani dall'area a rischio caduta. In realtà la zona era già stata transennata da diverso tempo dopo che era stato notato un avvallamento del rivestimento in mattoncini. L'amministrazione comunale era intervenuta per mettere la fortezza e i cittadini in sicurezza. Intanto il Comune di Lucca si è già attivato con tutte le squadre tecniche per il pronto intervento.