Maltempo estremo negli Usa: Midwest devastato da alluvioni e tornado, un morto in Wisconsin dopo essere stato colpito da un fulmine

Una potente perturbazione sta colpendo la parte centrale degli Stati Uniti, provocando gravi danni e causando purtroppo anche una vittima: in Wisconsin un uomo ha perso la vita dopo essere stato raggiunto da un fulmine.

Il sistema temporalesco, alimentato da un mix di aria molto umida e da una corrente a getto particolarmente intensa, si è sviluppato con grande violenza. Le condizioni atmosferiche hanno favorito fenomeni estremi lungo un’ampia fascia territoriale. Le aree più colpite si estendono dal Texas centrale fino alla zona dei Grandi Laghi.

Maltempo estremo negli USA, tornado e alluvioni nel Midwest

Tra lunedì e mercoledì il National Weather Service ha raccolto oltre 1.100 segnalazioni tra chicchi di grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento oltre i 95 km/h e numerosi tornado che hanno colpito sia aree rurali che centri abitati.

La situazione resta particolarmente delicata soprattutto per il rischio di inondazioni, con diversi fiumi che hanno già superato livelli storici di piena. Questo ha spinto le autorità a dichiarare lo stato di emergenza in varie zone. I governatori di Wisconsin e Michigan hanno attivato i piani di emergenza per coordinare evacuazioni rapide di migliaia di persone residenti nelle aree più esposte.

Il bilancio della perturbazione è di una vittima che è stata identificata nella città di Waukesha, situata a ovest di Milwaukee. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo si trovava all’aperto in un parcheggio durante un forte temporale con intensa attività elettrica.

È stato colpito da un fulmine e, nonostante l’intervento dei soccorritori, è deceduto. Nel frattempo, il Wisconsin ha confermato almeno cinque tornado nelle aree centrali e meridionali dello Stato. Le squadre di emergenza e i tecnici sono al lavoro per valutare i danni e stabilire il numero preciso dei vortici.

A confirmed tornado touched down in Lisbon and Sussex on the evening of Tuesday, April 14. Photographer and videographer Jay Stolp used a drone to survey the damages this morning.



More details: https://t.co/vbu6islKkw



Video courtesy of Jay Stolp, Polar Lights Imaging pic.twitter.com/WFYRfzh9Fb — Waukesha Freeman (@WaukeshaFreeman) April 15, 2026

Maltempo negli Usa, le forti piogge rischiano di far collassare le dighe in Michigan

Nel Michigan, la governatrice Gretchen Whitmer ha proclamato lo stato di emergenza in numerose contee a causa della grave situazione meteorologica. Nella cittadina di Cheboygan, i soccorritori sono intervenuti senza sosta per drenare l’acqua da una diga, arrivando anche ad aprire alcune paratoie per ridurre la pressione accumulata. Diversi cittadini sono stati invitati a prepararsi a una possibile evacuazione, organizzando in anticipo beni essenziali.

‘CRISIS MODE’ 🚨: Katie Byrne reports from Cheboygan County as flooding grips Michigan. Heavy rain and rapid snowmelt have sent rivers to historic levels, overwhelming infrastructure and triggering emergencies across the Great Lakes region. pic.twitter.com/EIWANUtnYp — FOX Weather (@foxweather) April 17, 2026

Criticità si registrano anche a Bellaire, dove il sistema fognario è andato in crisi a causa delle piogge eccezionali. Le autorità sono state costrette a rilasciare acque non completamente depurate nelle aree paludose circostanti. L’emergenza si estende lungo il Muskegon River, dove diversi residenti parlano di una situazione drammatica. In molti punti il fiume ha superato gli argini, allagando vaste zone.