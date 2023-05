Maltempo in Emilia-Romagna: almeno 6 morti, 5mila evacuati. DIRETTA

È tremendo il bilancio della devastante alluvione che sta colpendo in queste ore l’Emilia-Romagna, in particolare la provincia di Forlì-Cesena. Attualmente almeno sei persone sarebbero morte. Secondo quanto riferito dal ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, sono inoltre almeno cinquemila le persone evacuate a seguito di strutture allagate e fiumi in piena o esondati che hanno rotto gli argini. Nel Bolognese è anche crollato un ponte. E il maltempo, per ora, non sembra intenzionato a dare tregua: è stato calcolato che sono caduti 130 millimetri di pioggia in sole 24 ore.

Alluvione in Emilia-Romagna: le vittime

Secondo quanto riportato dalla agenzie di stampa, una delle vittime è morta probabilmente annegata nel piano terra di una casa nella campagna di Forlì, vicino agli argini del fiume Montone, dove abitava insieme alla moglie. La donna è stata salvata dai soccorritori e ha detto che il marito era rimasto in casa al piano inferiore, dove è stato trovato senza vita. Un'altra, un uomo sui 70 anni, è morta a causa dell'esondazione del fiume Savio a Cesena e dalle forti precipitazioni che si abbattono sulla regione da ieri. E poi una donna tedesca è stata trovata senza vita sulla spiaggia a Cesenatico.

Alluvione in Emilia-Romagna: la situazione

Intanto continua a piovere sulle zone già martoriate dall’alluvione. Il maltempo dovrebbe iniziare a dare tregua solamente nella serata di oggi. E mentre i soccorritori sono al lavoro per cercare i dispersi e aiutare la popolazione sfollata, la premier Giorgia Meloni ha detto che “il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio”. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha inoltre fatto sapere che l’esecutivo sta lavorando a “provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva in aiuto alla Regione colpita. Faremo tutto ciò che sarà necessario per far fronte alla tragica situazione creatasi”.