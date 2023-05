Maltempo Emilia Romagna, il salvataggio di due anziani intrappolati sul tetto. VIDEO

In queste ore difficilissime per l’Emilia-Romagna, i soccorritori dei vari Corpi militari e civili stanno lavorando senza sosta per assistere quante più persone possibile tra quelle colpite dalla disastrosa alluvione. In mattinata la Guardia Costiera, come si può vedere nel video in testa a questo articolo, è intervenuta a Faenza per salvare una coppia di anziani rimasti intrappolati sul tetto della loro casa. Con l’acqua ad assediare l’edificio, i militari si sono calati da un elicottero per recuperare i due e portarli in salvo. Un tributo al coraggio di queste donne e uomini che rischiano in prima persona per aiutare chi si trova in condizione di bisogno.

Alluvione in Emilia-Romagna: la situazione

L’alluvione che sta colpendo in queste ore l’Emilia-Romagna, in particolare la provincia di Forlì-Cesena, sta registrando un terribile bilancio: sono almeno 8 le persone morte, altre ancora disperse, gli evacuati hanno raggiunto quota 5mila per poi iniziare a scendere con il miglioramento della situazione in alcune zone. Intanto il governo si sta mobilitando per assistere le aree colpite dal disastro. La premier Giorgia Meloni ha dato la disponibilità immediata a convocare un Consiglio dei ministri per approvare, ove fosse necessario, ulteriori misure d'emergenza. "Il governo c'è, al fianco delle popolazioni colpite e delle istituzioni sul territorio", ha sottolineato.