Meteo, maltempo Emilia Romagna, esondazione Lamone a Traversara: l'argine danneggiato non ha tenuto. Le immagini

A causa della nuova ondata di maltempo in Emilia Romagna, è avvenuta una nuova esondazione del Lamone con altri allagamenti a Traversara. Gli argini, gravemente danneggiati, del fiume, non hanno tenuto e con la nuova piena del fiume, hanno mostrato tutta la loro fragilità.

Maltempo Emilia Romagna, esonda il Lamone a Traversara: una nuova alluvione

Il maltempo delle ultime ore, che ha portato piogge battenti e vento forte in diverse zone d'Italia, ha creato diversi problemi in Emilia Romagna, soprattutto nelle zone già colpite recentemente da una nuova alluvione. Gli argini, già seriamente danneggiati, del Lamone non hanno resistito alla pioggia e alla nuova piena del fiume. L’acqua è filtrata tra i sassi invadendo Traversara ancora una volta. Per fortuna, però, questa volta, a causa dell'allerta rossa diramata nelle varie zone, gli abitanti, sia delle frazione Traversara che di Bagnacavallo, sempre nel Ravennate, erano stati evacuati.

Nuova esondazione a #Traversara dove, nella notte tra giovedì e venerdì, il #Lamone ha aperto una falla nell’argine appena ricostruito dopo l'ultima #alluvione. pic.twitter.com/UVoULpje6i — Local Team (@localteamit) October 4, 2024

La nuova falla si è aperta sull'argine del Lamone dove era avvenuta la rottura lo scorso 19 settembre. A sottolinearlo è stato il sindaco e presidente della Provincia, Michele de Pascale che ha detto: "L'argine ha in parte tenuto ma l'acqua è filtrata tra i sassi ed è entrata in paese. Questa notte passata praticamente in bianco, qui si vive sulle spine sempre".

Nel frattempo a Traversara sono arrivati per un sopralluogo il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa e la presidente facente funzione della Regione Irene Priolo. Il Comune di Bagnacavallo, invece, ha emesso un’ordinanza che oltre alle zone già evacuate comprende anche quelle di Villanova a rischio esondazione del reticolo secondario, con particolare riferimento alle vie Aguta, Cogollo, Cocchi, Longanesi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova e traverse. Nella nota comunale si legge:

"Il livello del fiume si sta lentamente abbassando. L’acqua proveniente dalla falla sull'argine a Traversara continua a trafilare nei campi attraverso la zona rossa, fino a scolare nel fosso Barbavera. Si continua a lavorare anche sul cantiere della rotta, per ridurre la falla. Sono sul campo i tecnici del Comune, la Protezione Civile e il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale. A tutti si raccomanda di non avvicinarsi alle zone interessate dagli allagamenti, prestare la massima attenzione e mettere in atto le misure di salvaguardia personale".

La Protezione Civile e la ditta incaricata sono al lavoro per chiudere il passaggio dell'acqua. Il territorio è fragile e vulnerabile e bisogna correre contro il tempo per poter sistemare tutto nel migliore dei modi ed evitare altri problemi.

Le previsioni per le prossime ore

Il Lamone rimane sotto stretta sorveglianza. Sull'Emilia Romagna, nelle prossime ore, vi saranno ancora condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto con deboli precipitazioni sparse in progressiva attenuazione in tarda serata e nella notte. Proprio in serata sono previste nuove piogge sulle aree costiere. Sabato invece vi saranno progressive schiarite a partire dal settore occidentale mentre permane della nuvolosità sulle aree centro orientali, dove avremo ancora possibilità di qualche pioggia.

Per la giornata di oggi, 4 ottobre, prosegue l'allerta rossa per criticità idraulica sulle stesse zone di ieri e si estende quella arancione alla pianura di Modena e Reggio per la propagazione delle piene a valle. Passa da arancione a gialla l’allerta idrogeologica sulle aree di ieri e da gialla a verde l'allerta per temporali e vento.