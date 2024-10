Meteo, allerta rossa in Emilia, arancione e gialla nel resto d'Italia per il 4 ottobre: tutte le zone a rischio

Prosegue la forte ondata di maltempo anche nella giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024, con una triplice allerta meteo diramata dal Dipartimento della Protezione Civile in Italia. Ecco tutte le regioni e zone coinvolte.

Allerta meteo in Emilia Romagna: scatta il livello rosso di elevata criticità (e non solo)

Non c'è pace per l'Emilia Romagna colpita da piogge torrenziali nelle ultime ore. Il passaggio della perturbazione numero 2 di ottobre ha colpito la regione con fenomeni temporaleschi intensi accompagnati da forti raffiche di vento e nubifragi che hanno fatto scattare il massimo livello di allerta. Per la giornata di venerdì 4 ottobre 2024 è stata comunicata l'allerta rossa per rischio idraulico in Emilia Romagna con osservate speciali le zone di Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola.

Non solo, la Protezione Civile ha diramato sempre in Emilia Romagna anche lo stato di allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle zone: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

Maltempo in Italia, allerta arancione in Puglia e Veneto

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per venerdì 4 ottobre 2024 anche uno stato di allerta meteo arancione per rischio piogge e temporali in Puglia nella zona del Salento. Scatta poi l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico in due regioni. Si tratta di Puglia e Veneto, ecco nel dettaglio le zone interessate dall'allarme maltempo:

Puglia : Salento;

: Salento; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Maltempo in Italia, allerta gialla da Nord e Sud per il 4 ottobre

Si preannuncia un venerdì "nero" climaticamente parlando in Italia, visto che per venerdì 4 ottobre 2024 la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla in buona parte del paese. Scatta l'allerta gialla per temporali in:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara;

: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara; Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Marche ;

; Puglia : Bacini del Lato e del Lenne;

: Bacini del Lato e del Lenne; Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

Attenzione: sempre venerdì 4 ottobre scatta lo stato di allerta gialla per rischio idraulico nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale; Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense;

: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense; Friuli Venezia Giulia : Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

: Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia; Marche ;

; Toscana : Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Fiora e Albegna-Costa e Giglio;

: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Fiora e Albegna-Costa e Giglio; Umbria : Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna.

Infine, da non sottovalutare, è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico emesso per venerdì 4 ottobre nelle seguenti zone: