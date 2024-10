Maltempo, Emilia Romagna: evacuazioni e paura per i fiumi. Danni e disagi in tutta Italia

Paura in Emilia Romagna: la regione è in allerta rossa fino a mezzanotte per il maltempo e stanno già scattando le prime evacuazioni di persone, con timori per i livelli di fiumi e torrenti.

L’allerta per domenica

Piove in tutta Italia con danni, disagi e paura dal Nord al Sud, dal Piemonte alla Sicilia, dalle Marche, dove una famiglia è stata evacuata da Vigili del Fuoco a Fano, fino alla Campania e alla Basilicata, con allagamenti anche a Matera.



Si moltiplicano ovunque, purtroppo, allagamenti, evacuazioni e frane. Anche per domani, domenica 20 ottobre, è stata diramata intanto una nuova allerta meteo con possibili rischi di livello arancione in 5 regioni e giallo in molti altri. Qui trovate anche le previsioni.

Emilia Romagna: nuova emergenza

I timori più grandi si concentrano di nuovo in Emilia Romagna. Qui molte scuole sono chiuse. Il Comune di Bologna ha emesso un'ordinanza di evacuazione dei piani terra, seminterrati e interrati in alcune aree critiche vicine al fiume Reno e ai torrenti Savena e Ravone.



La circolazione ferroviaria è stata sospesa fra le stazioni di Rimini e Cervia dopo l'allagamento dei binari nella stazione di Cesenatico (sulla città sono già scesi 100 mmm di pioggia). Il Comune di San Lazzaro ha emanato un’ordinanza di divieto di accesso e di transito sugli argini dei fiumi e dei canali e nelle zone a rischio di allagamento e di divieto di sosta su ponti e manufatti su corsi d'acqua. Ora infatti sono fiumi e torrenti a preoccupare di più.